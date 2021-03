Rescatados cinco polluelos de búho tras caerse de su nido en Aguilar de la Frontera

La primavera ha estallado en los campos de la provincia de Córdoba, y un simple paseo sirve para percibir el latido de flores, insectos y aves. Aunque, en ocasiones, la supervivencia es cuestión de suerte. En esta ocasión, un final feliz han tenido cinco polluelos de búho que se habían caído de un nido construido en una palmera en Aguilar de la Frontera, y que han podido ser rescatados por personal del Ayuntamiento tras una llamada de aviso. La historia ha transcurrido en una finca particular ubicada en la Sierrezuela, en plena campiña cordobesa.

Los animales fueron entregados a la Policía Local para ser puestos a disposición de los agentes de Medio Ambiente con el fin de continuar con su crianza y posterior liberación en el medio natural.

El Ayuntamiento aguilarense ha recordado que en esta época del año muchas aves se encuentran en periodo de cría. En el caso de que encontrarse una cría herida o abandonada, la primera regla es comprobar su sus padres están cerca para descartar que el polluelo esté solo.

En el caso de que la cría esté en una situación de peligro, lo aconsejable es intentar alejarlo de él. Para ello, lo recomendable es subirlo al árbol más cercano o a un lugar alto, y alejarse de la zona durante un par de horas.

Transcurrido este tiempo, hay que volver al lugar para comprobar si los padres lo han localizado. Si no existe rastro de los progenitores y, por tanto, no le han proporcionado alimento, lo adecuado es llamar al 112 y no abandonarlo a su suerte.

De este modo, agentes de Medio Ambiente se acercarán a recogerlos y los llevarán a un centro de recuperación de fauna, donde les brindarán los cuidados necesarios. “Siguiendo estos sencillos pasos, puedes ayudar a la conservación de estas especies, muchas de las cuales son importantísimas para los ecosistemas y son inestimables aliados del ser humano”, ha recordado el Consistorio.