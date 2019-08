Recogen firmas en Cabra para repetir las elecciones en la Cabalgata de Reyes tras un “pucherazo”

Corren tiempos convulsos en el seno de la Asociación Cabalgata de Reyes Magos de Cabra, entidad con décadas de trayectoria que tras las elecciones para la renovación de su junta directiva, celebradas el pasado 14 de junio, viene arrastrando una situación interna marcada por la tensión y la discrepancia.

Algo que corrió como un rumor por la localidad, y que se ha constatado este lunes cuando Enrique Navas, anterior secretario y candidato a la presidencia, convocó a los medios de comunicación locales para mostrar su versión sobre lo sucedido en el proceso que, finalmente, volvió a mantener en la presidencia del colectivo, tras más de una década en el cargo, a Rafael Medina.

Unas elecciones que tachó de “pucherazo”, afirmación basada en una serie de supuestas irregularidades respecto a los propios estatutos de la entidad y que se materializarían en hechos concretos como la aprobación de ambas candidaturas sin la pertinente documentación y “solo justificante de la entrega en Correos”, lo que dejaba “a criterio de la mesa” su visto bueno; la participación en la votación de dos personas “que no eran socios” con el consentimiento de la presidencia de la mesa; la negativa a permitir el voto a Navas “pese a que me permitieron presentarme” porque “no estaba al corriente del pago de una cuota”; o, siguiendo el criterio anterior, la anulación de los cinco votos delegados de miembros de la organización con los que contaba, entre otras.

Carta a la actual directiva

Todo lo anterior motivó el envío de una carta a la actual directiva para solicitar “que volviera a repetirse el proceso electoral de manera clara y transparente”.

Asimismo, Navas lamentó que se le haya culpado de “impugnar” los comicios, algo que no llegó a materializar, cargando desde la cúpula sobre él la responsabilidad de “no haber tomado decisiones”, como la propia designación de las personas que encarnarán tanto al Cartero Real como a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en la próxima Navidad. “Podría haber impugnado judicialmente el pucherazo pero la descarté totalmente, ya que la asociación no merece verse en un juzgado”, al considerarla “por encima de cualquier persona o interés personal o de un grupo de personas”, declaró.

Igualmente, aprovechó el foco mediático para disculparse ante los socios que asistieron a la votación, puesto que en determinado momento su actitud no fue la correcta “fruto de los nervios, la rabia, la impotencia y sobre todo la humillación que sentí” cuando “compañeros y amigos” hasta esa fecha le tacharon de “moroso”. Algo que documentó con dos cuotas erróneas que se abonaron en casa de sus padres y que, en su caso, no se llegó a formalizar en el pasado ejercicio puesto que a los directivos “la tesorera es la encargada de darnos los recibos cuando tenemos reunión”, lo cual no sucedió puesto que “llevábamos tiempo sin tenerla”.

Acusación de "mentiras y manipulaciones"

“Se puede ganar o perder, pero aquel día tanto el presidente como la mesa me faltaron al respeto a mí y a todos los socios con sus mentiras y manipulaciones, interpretando la ley a su antojo”, sentenció Navas, quien aseguró no verse movido por la derrota “sino por utilizar la mentira y la falsedad” para, supuestamente, mantener en el cargo al actual dirigente.

Por todo ello, la campaña de recogida de firmas está en marcha, y son precisas las equivalentes al 10% de la masa social de la entidad para forzar una repetición del proceso, tal y como mandan sus reglas. “Esas firmas prácticamente ya se han conseguido aunque animo a todos los socios que así lo deseen a que se unan a esta petición”, señaló Enrique Navas, quien puso de relieve que el objetivo de este movimiento no es otro que colocar a “la verdad y la transparencia como lo más importante en nuestra asociación”.