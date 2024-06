Miles de personas se echan a la calle en Puente Genil contra los recortes en el Hospital de Alta Resolución

Más de 5.000 personas según los convocantes (unas de 3.000 según la Policía Local) han secundado la manifestación convocada este domingo por la plataforma sanitaria Puente Genil por su Sanidad Pública contra los recortes en el Hospital de Alta Resolución de la localidad, una marcha multitudinaria que ha partido a primera hora de la mañana del parque del Tropezón finalizando en el paseo del Romeral, tras recorrer toda la Matallana, arteria principal del municipio.

Al término de la misma, los componentes de la plataforma han dado lectura a un manifiesto para exigir "que se deje de castigar a los habitantes de Puente Genil, y que los responsables, empezando por la consejera de Salud, Catalina García, y siguiendo por la delegada provincial, María Jesús Botella, el gerente del Área Sanitaria Sur, Pedro Castro, y terminando por el director de Puente Genil, Antonio Rubio, cumplan con su trabajo y que recuerden que quien les pagan sus nóminas somos nosotros y nosotras y no ningún partido político".

Para la plataforma, "las listas de espera matan, agravan enfermedades, y en los casos de cáncer, pruebas y diagnósticos a tiempo determinan la supervivencia de la persona; por esas causas todos y todas las pontanesas, asistimos con miedo y cabreo al continuo desmantelamiento de los servicios de nuestro Hospital, que empezó como un pequeño goteo continuo y que ha acabado por convertirse en una inundación".

"Ante esto no cabe más solución que la unidad de todos y todas recuperando el espíritu de Miguel Quintero que propició, en contra de la Consejería de Salud de aquella época, el establecimiento de nuestro Hospital, que acabó con las peregrinaciones a todos los hospitales de la comarca, Osuna, Cabra y Córdoba, permitiendo acceder a una sanidad cercana, en plazos razonables de consultas y pruebas y de calidad", han leído miembros del colectivo.

El documento añade que "este problema además se ve agravado con la dificultad de acceder a una cita en 24 o 48 horas a nuestros médicos de Atención Primaria y Pediatría, con la consiguiente saturación de las Urgencias, cuando para acrecentar el problema la famosa aplicación de Salud Responde se ha convertido en Salud no responde, y hemos vuelto a las colas en los centros de salud para solicitar citas". Así continúa señalando que "en el colmo de males, lo que tienen que soportar las personas mayores que viven en nuestras aldeas, que para obtener una cita tienen que desplazarse hasta el pueblo, acompañados de algún familiar".

"Ante tanto despropósito, desorden e ineptitud", la plataforma exige "la recuperación inmediata de todos los servicios de los que disponíamos hace unos años, tanto en nuestro hospital como en Atención Primaria y Pediatría, como plazos razonables de consultas, primeras citas, revisiones, pruebas e intervenciones, cuyo fin primero sea el sanar o paliar los efectos de las enfermedades".

Por su parte, el portavoz de la plataforma sanitaria, Antonio Baena, ha valorado positivamente la asistencia de miles de vecinos a la manifestación: "Hoy nos tenemos que felicitar porque el protagonista es el pueblo de Puente Genil y no la plataforma". "Estamos demostrando que el pueblo tiene conciencia de que existe un problema, y con este acto de hoy, estamos dando un puñetazo en la mesa por nuestro hospital algo que es fundamental", ha señalado.

Baena ha añadido que "no hay peor maltrato a los mayores que el no darles acceso a la salud; ellos han pagado con sus impuestos los hospitales y los centros de salud y ahora no los podemos dejar abandonados". "Tampoco podemos dejar desatendidos a los hijos, con desplazamientos a otros centros hospitalarios con los problemas que ello supone, no estamos en disposición de eso teniendo un hospital cojonudo en Puente Genil", ha aseverado.

El portavoz de la plataforma ha recordado que "la salud es lo más importante, es lo que nos permite hacer una vida normal, pero cuando se detectan casos como cánceres de próstata o colón, si las pruebas tardan tres o cuatro meses y los resultados otro periodo de tiempo similar, eso agrava la salud de las personas". En su intervención, Baena ha recalcado que "en Puente Genil hay más clínicas privadas que casas de juego y todas esas clínicas tienen especialistas", una afirmación que ha arrancado los aplausos de los asistentes.

"La Junta tiene que tomar nota del problema que existe en Puente Genil y lo tiene que solucionar porque no nos vamos a conformar con lo que está pasando, no nos vamos a rendir porque nos estamos jugando la vida, y vamos a seguir peleando en las instituciones para intentar que esto se solucione. Que les quede claro a los políticos que deben resolver el problema. Puente Genil no se rinde", ha finalizado.