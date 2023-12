Puente Genil invertirá 681.837,16 euros en tres proyectos del Plan PFEA 2023

El Ayuntamiento de Puente Genil invertirá 681.837,16 euros en el Plan PFEA 2023, que se ejecutará a lo largo del año próximo. El portavoz del gobierno municipal, Javier Villafranca (PP), ha anunciado que serán tres los proyectos de reforma que se van a desarrollar en la localidad: uno en el entorno de José Luis Arrese y López Tienda; otro en la calle Pérez de Siles y calle Feria (en la zona del Molino del Marqués) y en un espacio abierto de la barriada Juan Rejano.

Villafranca ha argumentado que se trata de “zonas necesitadas de actuación y a las que tenemos que mirar porque hay lugares de Puente Genil a los que no se ha prestado atención y es el momento de hacerlo”.

La última Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Puente Genil, además, dio luz verde a las condiciones para la contratación de los materiales de construcción por un importe de 358.873,26 euros. Asimismo, se han aprobado las condiciones para la prestación de los servicios en estas obras por 322.963,90 euros.

Villafranca ha defendido la línea del nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento pontanés, “que no solamente se plantea la necesidad de mirar a zonas donde no había estado puesto el ojo del Ayuntamiento con anterioridad, sino ese deseo de que Puente Genil no pierda ninguna fuente de financiación ajena al Consistorio para mejorar los servicios municipales o los entornos de Puente Genil, pensando fundamentalmente en las condiciones de vida de nuestros vecinos”.

En la Junta de Gobierno Local también se aprobaron puntos relacionados con la justificación de convenios y con expedientes administrativos de contratación técnica en el Complejo Industrial de La Alianza,