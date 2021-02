El 8-M en Puente Genil comenzará con una campaña por la igualdad

La concejala de Igualdad, Loli Franco (PSOE), ha dado a conocer el calendario de actividades previstas para la celebración, el próximo 8 de marzo, del Día Internacional de las Mujeres, "jornada en la que habitualmente se suele dar una gran visibilidad a las actividades que organizan los colectivos femeninos, y en la que también se reivindica el feminismo y la igualdad plena entre hombres y mujeres".

La edil ha explicado que, coincidiendo con los primeros días del mes, dará comienzo una campaña por la igualdad y la prevención de la violencia machista con el título de Juntas y Fuertes, Unidas por la Igualdad, "instalándose, además, mensajes en las farolas de distintas calles de Puente Genil".

También ha indicado que el 2 de marzo, a las 12:00, se procederá al izado de la pancarta conmemorativa en la Matallana, mientras que al día siguiente, el 3 de marzo, se presentará el mural feminista realizado por el alumnado del instituto Juan de la Cierva, y su profesor de Plástica y Dibujo Alejandro Saldaña.

"Para el día 8 de marzo, quedará la presentación del vídeo explicativo de la campaña; la celebración del Pleno extraordinario; y, por la tarde, la inauguración de la exposición fotográfica Oficios y profesiones de las mujeres en la Biblioteca Municipal Ricardo Molina", ha aclarado Franco.

Por su parte, el 10 de marzo tendrá lugar un taller por la igualdad y contra la violencia machista en el centro de Cruz Roja, mientras que, para la segunda quincena del mes está prevista la difusión en redes sociales de los vídeos Píldoras feministas, relatos de escritoras, "consistentes en la lectura de textos de conocidas escritoras sobre el feminismo", ha anotado.

La edil ha destacado que en las actividades colaborarán el Movimiento feminista de Puente Genil, "con la colocación de mariposas moradas con mensajes feministas en calles y plazas de la localidad y la colocación de carteles en los balcones con el lema Vacúnate contra el machismo" y también la asociación Con rumbo propio, "con la interpretación de monólogos de la obra teatral de Alfredo Mantovani Mal-tratadas por la asociación de Teatro Pontanas, y el escape room Querida Esther”.

Franco ha señalado que, a diferencia de años anteriores, "en este 2021 no se llevará a cabo el tradicional homenaje a las mujeres que destacan en diferentes facetas de la sociedad", una decisión que ha justificado por la situación de pandemia y por haber sido decidido de manera consensuada por las asociaciones de mujeres.

“Se ha decidido aplazarlos, que no suspenderlos, si se puede realizar este año en otro momento, se hará, y si no, el año que viene”, ha defendido la concejala, quien también ha asegurado que “muchas de las homenajeadas son mujeres invisibles a las que quieren dar cariño, calor y aplauso, algo que desgraciadamente no se puede hacer sin asistentes al acto”.

Franco ha finalizado mencionando que los homenajes deben ser presenciales, "más si cabe cuando se trata de mujeres que, en algunos casos, necesitan hacerse fuertes recibiendo ese apoyo", y por eso han acordado el aplazamiento para otro momento como ha concluido la edil.