Puente Genil insta a moderar el consumo de agua ante la posibilidad de cortes en el suministro

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco (PP), ha apelado a la responsabilidad de la ciudadanía para reducir al máximo el consumo de agua, con el fin de minimizar las posibilidades de que se puedan producir cortes en el suministro.

Velasco ha recordado que ya el verano pasado “tuvimos cortes de agua en determinados momentos, y el nuevo depósito de Puente Genil se está utilizando al 50%, ya que tiene una capacidad de 9.000 metros cúbicos, pero sólo está en uso uno de los dos vasos, con lo cual la capacidad máxima disponible sería de 4.500 metros cúbicos, y ello en el mejor de los casos, ya que nunca está lleno debido a la demanda de agua”.

“Lo que está ocurriendo, según nos notifica Emproacsa, es que en estos últimos días, con las altas temperaturas, el consumo de agua ha subido de manera muy importante, y sale más agua del depósito de la que entra, por lo que hago un llamamiento a la población para que extrememos el cuidado en el consumo de agua, porque es la única manera de mantenerlo”, ha detallado.

Velasco ha insistido en que “en esto no hay milagros, y no podemos abrir grifos que no existen”. “Nosotros estamos trabajando en otros proyectos que nos permitirían disponer de fuentes propias de suministro, pero no van a estar para este verano e intentaremos que estén para el próximo”, ha indicado.

El primer ha informado también de que “ya está trabajando para reparar el otro vaso del depósito y que podamos tenerlo disponible en su integridad, algo que nos daría un nivel de seguridad mucho mayor, por lo tanto, o ahorramos agua en todos los sentidos y ponemos todos de nuestra parte, o tendremos problemas”.

“Lo digo con esta claridad, porque no quiero engañar a nadie, ya que si no lo hacemos tendremos problemas de cortes de agua en cuestión de días”, ha insistido.

El primer edil ha recordado que “ya desde el Ayuntamiento hemos dado orden de dosificar al mínimo los riegos en los jardines, utilizar agua de pozos municipales siempre que podamos y esa es la única solución para que podamos salir adelante estos días y no tengamos restricciones”.