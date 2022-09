La concejala de Puente Genil Verónica Morillo renuncia a su acta tras una década de responsabilidades: "Me llevo en el corazón todos estos años"

La hasta ahora concejala de Obras, Urbanismo, Infraestructuras, Medio Ambiente y Atención a la Dependencia de Puente Genil, Verónica Morillo (PSOE), renunciará a su acta. Así lo ha anunciado en la tarde de este jueves la propia edil en el transcurso de una rueda de prensa ofrecida en el salón de plenos del Ayuntamiento en la que ha estado acompañada por el alcalde, Esteban Morales (PSOE), y por el resto de concejales del grupo municipal socialista.

Morillo ha dicho que su decisión ha sido “valorada y meditada” y se debe a razones exclusivamente “personales y profesionales”. “Todo en la vida tiene un principio y un fin, y en mi caso ha llegado el momento de poner el punto y final a esta etapa”, ha esgrimido con la voz entrecortada, visiblemente emocionada y sin poder reprimir alguna que otra lágrima, especialmente al referirse al apoyo que ha encontrado todos estos años en el desempeño de sus funciones por parte de allegados y seres queridos.

“Soy una mujer socialista y feminista que ha defendido la justicia social y que ha intentado hacer su labor lo mejor que he sabido y podido”, ha afirmado. Y ha añadido que se lleva "en el corazón todos estos años, y todo lo que he vivido en estas bancadas, momentos buenos y no tan buenos”.

Morillo ha agregado que “esta etapa de mi vida está agotada y tengo que buscar oportunidades profesionales, algo que me obliga a estar al cien por cien y, por lo tanto, no dedicar ese 100% a mi cargo, motivo por el cual, creo que lo más honesto es esto”. La concejala socialista ha tenido, por último, palabras de agradecimiento para Esteban Morales, “por la oportunidad que me dio y por la oportunidad de ser concejala del Ayuntamiento de Puente Genil”.

Por su parte, Esteban Morales, ha agradecido la labor de Verónica, ya que fue “una de las personas que integró el equipo que en su día trató de compartir ideas con el fin de transformar Puente Genil”. “Ha estado siempre volcada en la actividad municipal en sus numerosas responsabilidades, pero creo que fuiste la concejala de Hacienda que supo darle la vuelta a la ruina que tenía este Ayuntamiento”, dijo Morales, quien indicó que “no te vas de la política, te vas del Ayuntamiento, y te auguro muchos éxitos en tu vida profesional”.

Tras más de una década como concejala del PSOE, Morillo se marcha con un curriculum en el que ha desempeñado diferentes funciones dentro del equipo de Gobierno, entre ellas concejala de Hacienda, Presidencia, Recursos Humanos, pero también Medio Ambiente y Urbanismo, áreas de mucha responsabilidad.

El alcalde pedáneo de Puerto Alegre, concejal de Aldeas

Precisamente, y preguntado por el futuro, Esteban Morales, ha dicho que será Manuel Ruiz, el alcalde pedáneo de Puerto Alegre, quien entrará a formar parte de la corporación municipal, “siendo el futuro concejal de Aldeas”. También la marcha de Morillo obligará a una reestructuración de competencias dentro del equipo de Gobierno, que se anunciarán en los próximos días.

Por último, y preguntado por sus planes de cara a las municipales de 2023, Esteban Morales, no deshojó la margarita y dijo que será el PSOE el que determine el nombre del candidato en un proceso de primarias que se va a posponer a diciembre. Pese a todo, el actual alcalde dijo que el anuncio de lo que vaya a ocurrir con su futuro político será inminente y dijo estar “a disposición del partido” para lo que se le encomiende.