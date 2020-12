El Guijo deja de ser un fortín: "Mucho habíamos aguantado"

Nueves meses después de declararse la pandemia del coronavirus a nivel mundial, el municipio de El Guijo, que hasta el momento se había escapado de contar con positivos entre su población, tiene que dejar atrás el título de “pueblo libre de coronavirus”. Y es que la Delegación de Salud y Familias ha declarado el primer caso positivo en una población de 335 habitantes.

Los vecinos guijeños se sentían a salvo sabiendo que se estaban escapando de la pandemia, pero tenían interiorizado que en algún momento llegaría, porque este virus no entiende de personas, poblaciones, ni de nada. “Nadie está a salvo”, comentaba una vecina de la localidad. Y sentencia: “Mucho habíamos aguantado, y era raro que no nos llegara”. Su argumento se basa en que El Guijo no es una población aislada del resto de localidades de la comarca de Los Pedroches, porque a pesar de estar en la periferia geográfica, muchos de sus vecinos trabajan en Pozoblanco o en los pueblos colindantes, por lo que el cierre perimetral de estos días para ellos no se ha podido cumplir al tener que desplazarse hasta sus puestos de trabajo.

A pesar de esta situación, los vecinos se sienten muy orgullosos de haber cumplido con las normas sanitarias que han permitido que el virus se olvidase de El Guijo en estos nueve meses. Y el primer caso de coronavirus positivo ha sido el resorte para extremar, aún más si cabe, todas las medidas de distanciamiento social e higiénico sanitarias que todos los vecinos llevaban a rajatabla.

Una de las mayores preocupaciones compartida por todos los vecinos es proteger a sus mayores, tanto los que están en sus domicilios y reciben la ayuda a domicilio, como los que se encuentran en la residencia de mayores Santa Ana. Precisamente, en el centro se ha activado el protocolo de contingencia anticovid, para salvaguardar aún más a los residentes. Un protocolo elaborado por la misma institución al inicio de la pandemia que esperaban no tener que activar.

Cabe recordar que ya en el primer estado de alarma varias trabajadoras se aislaron en el centro con los residentes, un acto de generosidad que sigue latente cada día entre todos los trabajadores de la residencia, porque quieren que su centro sea inexpugnable para el covid. “Queremos proteger a nuestros mayores como el mayor tesoro que tenemos”, explicaba la directora del centro hace unos meses cuando se confinaron diez días en el interior.

El virus llega a todos los rincones de Córdoba

Con El Guijo, que era el último fortín, el SARS-CoV-2 ha llegado ya a las 77 localidades que componen la provincia. Este contagio se produce paradójicamente en un momento en que las autoridades sanitarias dan por doblegada la segunda ola y con todos los núcleos afectados por un cierre perimetral.

Sorprendentemente, el distrito sanitario Norte soporta la tasa más alta de la provincia, con 213,0 casos por 100.000 habitantes, pese a que hasta ahora había estado siempre a la cola. Preocupa especialmente Cardeña, con un índice de 1.342,3 casos y 20 positivos sumados en los últimos 14 días pese a su escasa población.

A fecha de 7 de diciembre, en pleno puente de la Constitución, la tasa de Córdoba es de 195,8 casos por 100.000 habitantes. En el distrito sanitario Norte, hay diez localidades con tasa cero: Los Blázquez, Conquista, Espiel, Fuente La Lancha, La Granjuela, Santa Eufemia, Torrecampo, Valsequillo, Villanueva del Duque, Villanueva del Rey, Villaralto y El Viso.