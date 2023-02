Priego de Córdoba eleva su presupuesto municipal de 2023 a los 21 millones de euros

El presupuesto municipal del Ayuntamiento de Priego de Córdoba para este año 2023 va a superar los 21 millones de euros, lo que representa un aumento de cerca de dos millones euros respecto al del ejercicio de 2022, según han presentado este jueves el alcalde prieguense, Juan Ramón Valdivia (PP), y la presidenta del área de Hacienda, María del Carmen Pacheco (PP).

La propuesta de aprobación del expediente del presupuesto para 2023 se llevará a Pleno de la Corporación el próximo 23 de febrero, en sesión ordinaria y será debatida para continuar su tramitación.

En el capítulo de inversiones, las cuentas municipales se elevan a los 1.186.873,94 euros, que financiarián proyectos por valor de algo más de 3,6 millones de euros. De igual modo, se requiere un nuevo préstamo a largo plazo de 903.200 euros. Pacheco ha destacado que en este apartado se incluyen muchas de las inversiones realizadas con fondos Edusi que están a punto de finalizar.

A lo largo de 2023, según la misma información, están previstas 28 actuaciones en inversiones en diversos ámbitos de Priego de Córdoba, como la mejora de la eficiencia energética, de alumbrado público, mejoras en edificios y dependencias municipales, además de infraestructuras hidráulicas y en instalaciones deportivas, la adquisición de terrenos para la ampliación del cementerio y de solares patrimoniales, obras PFEA, un plan de mejora de aldeas, renovación de parques y jardines, inversiones en caminos vecinales, además de otras pequeñas inversiones también necesarias.

Pacheco ha reconocido que “aunque me hubiera gustado llevar el presupuesto antes, esto no ha sido posible ya que cada vez resulta más difícil cuadrar los gastos e ingresos en el presupuesto de un Ayuntamiento donde los ingresos no se han incrementado por la decisión de este equipo de gobierno de no subir tasas e impuestos”.

El capítulo 2, referente al gasto corriente, es el que mayor incremento ha registrado, al pasar de 18 a 21 millones de euros "con los que todas las áreas y delegaciones que componen el Ayuntamiento, además de sus patronatos, han visto aumentadas sus partidas en gasto corriente", ha indicado. Según Pacheco, "se ha podido atender la inmensa mayoría de las necesidades que los presidentes de área han solicitado a esta concejal, por lo que se podrán llevar a cabo los proyectos que han planteado para 2023".

Donde también ha habido un incremento sustancial ha sido en las áreas municipales de Obras y Servicios, con un presupuesto de gastos de 1.930.913,69 de euros en 2021 a los más de 2,8 millones de euros para 2023.

Casi 3 millones en el área de Bienestar Social

El área de Desarrollo Socio-Económico también ha subido su presupuesto en 130.000 euros y supera los 400.000 euros anuales. De igual modo, el área de Bienestar Social, que vuelve a ser la más dotada de las áreas municipales, se ha visto reforzada pasando de los 2,6 millones de euros a casi 3 millones.

"Esto pone de manifiesto la apuesta tan importante que se hace por parte de este equipo de gobierno en el ámbito de las obras y servicios que presta el Ayuntamiento a sus vecinos de Priego y aldeas y la apuesta que hace en formación para el empleo", ha destacado Pacheco.

La edil, además, ha subrayado el apoyo que se hace desde el Ayuntamiento al desarrollo de actividades de promoción y dinamización económicas y sociales, incentivos a la creación de empresas y desarrollo de objetivos temáticos de la Edusi por parte del área de Desarrollo. Otra de las áreas que ha citado han sido la apuesta por parte de los Servicios Sociales y la atención socio-sanitaria que desde el área de Bienestar Social junto con las distintas asociaciones y entidades sociales "prestan un apoyo fundamental a las personas menos favorecidas de nuestro municipio, siendo el área que más presupuesto tiene de todo el Ayuntamiento".

Para justificar el aumento anteriormente recogido, la concejal ha clarificado que "todo ello no hubiera sido posible sin la realización de un ajuste exhaustivo del capítulo 1, relacionado con el personal al servicio de esta administración, que ha sido presupuestado según las necesidades reales sin dejar de pensar en las plazas vacantes que deberán ser cubiertas por las diferentes ofertas de empleo públicas en un futuro".

Tanto el alcalde como la edil de Hacienda han informado de que "si todo va conforme es habitual y el grupo de la oposición, que tiene el borrador desde el pasado viernes 3 de febrero, no realiza modificaciones sustanciales, podremos contar con el presupuesto en vigor para principios del mes de abril". Ambos han recordado también que la modificación de créditos aprobada en enero posibilitará que más de 200.000 euros en proyectos de inversiones puedan ser ejecutados en las próximas semanas.

Junto al presupuesto también se han trasladado las cuentas previsionales de las tres entidades públicas o con participación pública: GEISS-96, Servicios Públicos de Priego y Aguas de Priego; así como los tres Patronatos Municipales Adolfo Lozano Sidro, Víctor Rubio Chávarri y Niceto Alcalá-Zamora.