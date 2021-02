Pozoblanco suspenderá las tasas para mercadillo, terrazas y veladores en el 2021

El pleno ordinario del mes de febrero del Ayuntamiento de Pozoblanco aprobó por unanimidad la suspensión de las tasas por ocupación de vía pública de las terrazas y veladores, una medida que ya se adoptó en 2020 como apoyo al sector de la hostelería y la restauración. En esta propuesta realizada por el equipo de gobierno se incluyó para el 2021 también la exención de tasas para los puestos de venta ambulante del mercadillo, una ampliación de la medida adoptada en el pasado ejercicio como medio de ayuda municipal para los negocios más afectados por la crisis sanitaria.

La propuesta, sin embargo, no estuvo exenta de discusión a pesar de la unanimidad de todos los grupos políticos, dado que según un informe de Secretaría dicha suspensión no será efectiva hasta que se concluyan los trámites oportunos en las ordenanzas del 2021. Al no contar con carácter retroactivo esta medida, los grupos de la oposición (PSOE, Ciudadanos e IU) criticaron la falta de previsión del equipo de gobierno ante esta ayuda que ya se ejecutó en el pasado ejercicio.

También contó con el voto unánime mantener la adhesión a la Red Local de Acción en Salud de Andalucía (Relas), un proyecto en el que el Ayuntamiento participa desde hace algunos años. La moción de urgencia presentada por el Partido Popular sobre los fondos europeos para la recuperación en la que se insta al Gobierno Central a dotar a las entidades locales de mayor participación en los mismos, tan solo fue aprobada por su grupo político. La oposición criticó la premura de la moción que fue comunicada pocas horas antes del pleno, sin tiempo para estudiarla, además de una falta de presentación adecuada al partido de Pozoblanco.

En el apartado de ruegos y preguntas se pudo conocer la intención del Ayuntamiento de la apertura de los parques infantiles para próximas fechas, así como la pronta presentación y aprobación del plan de usos y cesión de espacios para emprendedores del Centro de Desarrollo Económico y Empresarial Impulsa10 tras una pregunta planteada por Pedro García de Ciudadanos.

Desde el PSOE, su portavoz, Rosario Rossi, planteó varios ruegos en cuanto a la transparencia del Ayuntamiento en cuanto a las gestiones, anuncios e información municipal a través del Portal de Transparencia y de las redes sociales municipales, además de poner de manifiesto la falta de personal y programación de la televisión local.