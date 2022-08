El alcalde de Pozoblanco defiende los avances logrados en el proyecto de la residencia de mayores

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello (PP), ha defendido este miércoles los pasos que se han dado a lo largo del actual mandato municipal en el proyecto del centro residencial de mayores. El regidor ha expresado que “sabemos que este proyecto es muy complejo y supone un gran esfuerzo y una tremenda responsabilidad, pero es necesario para Pozoblanco”.

Cabello ha añadido que “seguiremos trabajando intensamente, salvando obstáculos y trabas administrativas para intentar cumplir el sueño de nuestros mayores, sus familias y generar nuevos puestos de trabajo pero siempre desde el realismo y la responsabilidad”. El regidor ha recordado que esta infraestructura ha sido postergada durante 30 años e incluso hace menos de una década se decía que era inviable pues no existía suelo para ello en la localidad.

Frente a esa parálisis anterior, Cabello ha recordado que “durante esta legislatura, pese a las dificultades que todos hemos tenido por la pandemia y la actual crisis económica, se han dado registrado importantes avances y se han resuelto trámites administrativos que a menudo no se ven pero que son imprescindibles”.

El alcalde ha explicado que, frente a lo que se decía años atrás, ahora se cuenta con una parcela de casi 12.000 metros cuadrados, a la que también se le han adaptado ya los usos para que pueda albergar el centro residencial de mayores pues antes eran educativos y deportivos. También ha recordado que por dicha parcela pasaba una vía pecuaria, un problema que se ha logrado también resolver gracias al histórico acuerdo de permuta con la Junta, que ha desbloqueado un problema que duraba 23 años.

Según el regidor, “ahora contamos al fin con total disponibilidad del terreno y también con un estudio de necesidades realizado de forma profesional y que tampoco se había elaborado jamás”. Nuestro compromiso es firme y seguiremos trabajando en un proyecto que sea viable, sostenible y adaptado a los nuevos tiempos”, ha añadido.

Santiago Cabello ha recordado que “lo fácil para nosotros sería hacer la obra, culminarla y dejarla ahí cerrada, pero nuestra obligación es ser realistas y responsables con los recursos públicos”. Ha explicado que el Ayuntamiento de Pozoblanco “no se puede permitir el lujo de gastarse siete u ocho millones de euros, casi la totalidad de sus remanentes, para que al concluir la obra no tengamos la seguridad de tener plazas concertadas y dejarlo cerrado o que no sea viable la gestión del centro con el consiguiente endeudamiento público”. Cabello ha recordado casos cercanos de ayuntamientos que pusieron la primera piedra de sus residencias y no pudieron continuar y de otros que la concluyeron y hoy, 15 años después, la mantienen cerrada.

Ha explicado por último que la evolución de la sociedad tras la pandemia también ha supuesto un cambio en los modelos residenciales y en la demanda de las personas mayores, que prefieren vivir en sus domicilios durante el mayor tiempo posible, por lo que en el proyecto se tendrá que tomar en cuenta esta realidad y estar abiertos a cualquier modelo o proyecto que venga a sumar plazas residenciales y prestar el mejor servicio posible.

Es por ello que el propio Ayuntamiento ha ampliado en este mandato a más de 700 personas la atención a mayores en sus propios domicilios particulares mediante el refuerzo de los programas de Ayuda a Domicilio y A tu Lado, en los que destina en sus presupuestos anuales casi dos millones de euros.

Para acabar, Cabello ha señalado que el equipo de gobierno “seguirá trabajando para nuestros mayores y dando pasos en el proyecto de la residencia”, sobre el que ha anunciado que habrá pronto nuevos avances pero siempre con “responsabilidad” pues es “la única manera de conseguir que salga adelante un proyecto de esta envergadura”.