La Policía Local de Pozoblanco denuncia la dejadez del alcalde para cubrir la falta de efectivos

La Policía Local de Pozoblanco ha puesto de manifiesto las incidencias que se están generando por la falta de efectivos para cubrir tanto los turnos de servicio habituales como los extraordinarios. Tras poner en conocimiento a Alcaldía el pasado 2 de septiembre que si no se cumplía el acuerdo alcanzado en abril de 2019, donde se atendía la petición de equiparación salarial el personal de la Policía Local y no realizaría los servicios extraordinarios si no se contaba con el personal suficiente, la situación parece haberse agravado en los últimos días.

En un comunicado de los integrantes del colectivo de seguridad local advierten que “debido a la dejadez, inacción, mentiras e incumplimientos, se ha llegado a que los ciudadanos de Pozoblanco no tengan el servicio que se merecen, llegando al extremo de tener servicios con un policía e incluso ninguno”. También indican que durante el mes de septiembre ha ocurrido en varias ocasiones que en el turno de tarde tan sólo había un policía de servicio “con la consiguiente falta de atención a la ciudadanía”.

La Policía Local de Pozoblanco expone que el pasado 21 de septiembre, durante el traslado de la Virgen de las Mercedes desde su ermita hasta la parroquia de Santa Catalina, no había Policía Local en la calles, tan sólo un efectivo en las labores administrativas y de información en la Jefatura, mientras que el tráfico fue regulado por voluntarios de Protección Civil, “hecho que constituye en sí una ilegalidad, puesto que la ordenación del tráfico en casco urbano es una competencia exclusiva de la Policía Local”.

Otro de los problemas que citan es el ocurrido en la tarde del 22 de septiembre, cuando el agente de turno de mañana tuvo que prolongar su jornada laboral desde las 07:00 a las 18:00 de la tarde “por la falta de previsión del Ayuntamiento , por lo que no había ningún policía para prestar servicio, coincidiendo con la tormenta que ese día se registró en la localidad”.

El policía fue sustituido por dos vigilantes de seguridad que se personaron en la Jefatura acompañados por el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello (PP), con intención de ocuparse de la centralita de la Policía Local y de custodiar las instalaciones.

Este mismo hecho volvió a suceder en la tarde del jueves 23 de septiembre, cuando dos vigilantes de seguridad de una empresa privada atendieron el turno de tarde “a pesar de que no tienen competencias en la vía pública, por lo que no pueden prestar servicio a la ciudadanía, además de estar en centralita donde hay ordenadores con datos de carácter personal que protege la Ley de Protección de Datos, y ficheros especialmente sensibles a los que solo debe tener acceso la Policía Local”, ha indicado.

Desde la Policía Local de Pozoblanco se critica que la falta de previsión y entendimiento para arreglar la situación está generando una carga extraordinaria a las arcas de Pozoblanco con la contratación de un servicio de seguridad externo, en lugar de atender los acuerdos que se firmaron 2019 en materia de equiparación salarial, además de la dejadez por cubrir la falta de efectivos.

En el mismo comunicado se explica que las declaraciones realizadas por el alcalde de Pozoblanco en la emisora local Cope Pozoblanco, “no son ciertas, pues el servicio no está cubierto, no hay disponibilidad en algunos turnos, ya que algunos efectivos no están operativos, por lo tanto, si un ciudadano llama reclamando un servicio, no podrá ser atendido”.