El Pleno de Puente Genil ratifica entre críticas del PP la modificación de los concejales con dedicación parcial

El Pleno de Puente Genil ha aprobado este martes, en sesión extraordinaria telemática, la propuesta de la Alcaldía sobre la modificación de los cargos de dedicación parcial del Ayuntamiento tras la reorganización del organigrama del equipo de gobierno realizada la pasada semana por el alcalde. En concreto, y tal como explicó el regidor, Esteban Morales (PSOE), el punto que se ha llevado a votación Pleno es la “renuncia de un concejal liberado a tiempo parcial que le correspondería a partir de ahora al único concejal de Cs, de tal manera que no hay aumento de las liberaciones ni se modifica el crédito disponible para esa partida”.

Sobre este punto quiso intervenir el portavoz del PP, Sergio Velasco, quien hizo una reflexión indicando que si bien “esta operación es totalmente legal y cuenta con los informes favorables de Intervención y Secretaria del Ayuntamiento, Lorenzo Moreno va a percibir un salario con una liberación del 62% de una jornada laboral normal, es decir, un salario bruto anual de algo más de 24.000 euros, algo que nos sugiere una duda, ya que él también trabaja a jornada completa en una empresa privada".

"En estas circunstancias, habría que preguntarse cuándo va a ejercer el trabajo correspondiente al salario de una liberación correspondiente al 62%, que serían más de 20 horas de dedicación semanal a su puesto de trabajo”, ha preguntado.

“Tenemos la impresión de que este cambio de organización obedece a la intención del alcalde de comprar una mayoría absoluta, y esta es la consecuencia de haber perdido una votación, como fue la de la gestión del agua, y para buscar un acuerdo económico para que en adelante las cosas sean más suaves hasta el final de legislatura”, apuntó Velasco, quien añadió que esta nueva situación “no obedece a la dedicación real (de Moreno) a un cargo”.

“Abandonó carteras y ahora, milagrosamente, las acepta, pero cobrando de una manera evidente, con lo cual, se está comprando una mayoría absoluta, y esto no obedece a una operación de dedicación real y exclusiva, siendo además, la primera vez que un concejal tiene un trabajo distinto al que está ocupando en el Ayuntamiento”.

Las palabras de Velasco no sentaron bien a Moreno, que replicó afirmando que el modo en el que realizará su trabajo “es una organización interna mía y ya me encargaré yo de organizarme”, añadiendo la solicitud, para que constase en acta, “que el señor Velasco diga si estamos vendiendo un voto”.

Para cerrar el debate, el alcalde puso de manifiesto que en los momentos políticos actuales “cualquier cosa es susceptible de embarrarse, y parece que cualquier decisión ya es un desgobierno”. “Nunca ha habido control horario a ningún concejal ni del gobierno ni de la oposición. Cada uno es responsable de los compromisos que asume. Cuestionar si le quita más o menos tiempo es una crítica que hará el empresario que lo tiene contratado, pero en cualquier caso, Chencho Moreno ha demostrado su compromiso con el Ayuntamiento”.

“No me sorprende que el PP esté en esta tesitura”, agregó Morales, afirmando que los populares “no saben cómo criticar y cualquier cuestión la aprovechan para esto”. “La Junta está gobernada por el PP, y curiosamente nadie del PP de Puente Genil puede ser delegado territorial como ocurre con la mayoría de los pueblos de 20.000 habitantes. No serán tan buenos cuando en su partido no los quieren para más altas responsabilidades”, finalizó el alcalde antes de que el punto pasara a votación quedando aprobado con la única abstención del PP.