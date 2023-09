La Plataforma por la Sanidad Pública critica el deterioro de los servicios de salud en Puente Genil

La Plataforma Puente Genil por su Sanidad Pública ha convocado este lunes una nueva concentración a las puertas del centro de salud José Gallego Arroba en la que se ha denunciado el deterioro en la prestación de los servicios sanitarios que reciben los pontanenses.

El portavoz de la plataforma, Antonio Baena, ha asegurado que “estamos escuchando constantemente que los servicios públicos se mantienen, pero la realidad nos demuestra todo lo contrario, las citas están escandalosamente largas, cuando las hay, tanto en pediatría como en atención primaria, y además, no se han repuesto los especialistas que se han ido yendo, por lo que el Hospital de Puente Genil ha dejado de ser un hospital para convertirse en un centro de atención primaria con algunas cositas, y esto no es lo que queremos”.

Baena ha informado de que la plataforma se va a reunir con los partidos políticos para trasladarles la inquietud del colectivo, “aunque entiendo que aquí debería estar el alcalde, de hecho, el alcalde de Herrera está en las plataformas de reclamación de la sanidad y el alcalde de Córdoba hace poco hizo también unas declaraciones contundentes contra sanidad”.

“Yo entiendo que no tiene nada que ver una cosa con otra, tú puedes ser de un partido, pero ahora mismo eres alcalde de Puente Genil y tienes que defender los intereses del pueblo por encima de lo que al partido le pueda venir bien o mal, así que echamos de menos al alcalde en estos actos”, ha argumentado.

Por último, el portavoz de la plataforma se ha mostrado crítico con la gestión de la administración autonómica en diversos departamentos, “ya que en Educación, por ejemplo, no paran de cerrar líneas en la pública, y además recientemente vino la consejera de Educación a decir que el tema de la cubierta del colegio Castillo Anzur hay que pensarlo bien porque eso no le corresponde arreglarlo a la Junta, cuando eso es una competencia de ellos”.

Le pedimos, ha continuado, “que no venga a decir mentiras y que lo arregle, porque tienen dinero de sobra, ya que el 80% de las inversiones que están haciendo lo son con fondos Next Generation”.

“En Medio Ambiente ya estamos viendo, con Iznájar al 16% todavía no se ha hecho un decreto de sequía para evitar que la gente se cabree porque no puedan llenar piscinas o regar campos de golf y no votaran el día 23 al PP, también me parece nefasto”, ha concluido.