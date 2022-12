No Me Pises que llevo Chanclas ofrecerá un concierto gratuito en Montilla esta Navidad

Numerosas actuaciones musicales animarán las calles de Montilla los días de Navidad, entre las que destaca el concierto de No Me Pises que Llevo Chanclas el día 30. Tendrá lugar a partir de las 22:30 en la avenida de Andalucía y contará como telonero con el grupo local D’instinto Bass&Co. Formados en 1986 en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), los Chanclas se convirtieron en el grupo que más vendió en Andalucía en 1990, con su particular estilo de pop humorístico denominado agropop. Su último disco, Rock con tomate, es de 2019.

La agenda musical arranca el viernes 23 de diciembre, desde las 17:30, cuando se concentrarán en el centro comercial abierto y en el casco histórico varias actividades organizadas desde el Ayuntamiento, como la panderetuna con la Tuna de Montilla, que parte de la plaza de la Rosa; el teatro infantil Aladdin, del grupo Ohana, en el Teatro Garnelo; la actividad Montilla Canta a la Navidad, organizada por la Asociación de Vecinos del Centro, y la zambombá flamenca en la Puerta de Aguilar. Estas dos últimas recorrerán las calles de Montilla, los alrededores de la plaza de la Rosa, la Puerta de Aguilar y la avenida de Andalucía. Además, la noche del 23 finalizará con un concierto en la Plaza de la Rosa, a las 22:30, del grupo sevillano de flamenco pop Calet.

El día 30, la Concejalía de Comercio ha organizado un gran concierto gratuito, que entronca también con el eslogan de la campaña de este año, Una Navidad para Recordar, que será el de los No Me Pises que Llevo Chanclas. Tendrá lugar a partir de las 22.30 en la Avenida de Andalucía y contará con el grupo telonero, montillano, D’instinto Bass&Co.

El día 4 los niños serán los protagonistas. Para “llevarles también la música y diversión a los más pequeños”, según ha explicado el delegado de Comercio, Miguel Sánchez, tras la entrega de las cartas a los Reyes Magos de Oriente en el salón de actos de San Juan de Dios habrá un concierto de los Cuentajuegos dedicado a ellos.

Desde el Ayuntamiento, también se ha lanzado un mensaje de civismo y responsabilidad a los ciudadanos que estos días salen a divertirse. Además de reforzar la limpieza viaria estos días, por petición de vecinos y comerciantes del centro histórico, se abrirán los baños del aparcamiento de la Plaza de la Rosa y también los del edificio municipal Escuelas del Pescao