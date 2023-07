Los Pedroches vuelve a protestar por un mejor servicio de tren y tarifas más asequibles

La plataforma Que pare el tren en Los Pedroches se ha concentrado este domingo en Villanueva de Córdoba para reclamar "más trenes", así como que se resuelva el problema del suministro del agua, "carencias que en este momento están lastrando nuestro desarrollo", han lamentado, toda vez que han pedido a los grupos políticos que "se unan para solucionar los problemas y para permitirnos vivir con decencia en una comarca estupenda como es la del norte de Córdoba".

Así lo ha indicado la presidenta de la plataforma, Daría Romero, quien ha destacado la gran afluencia de personas que han acudido a esta protesta, donde además ha habido una representación política importante, con la asistencia "de todos los alcaldes y todos los grupos políticos, así como diputados provinciales".

De esta manera, los concentrados han reclamado que "se resuelva el tema del agua, que es un drama, y ante el que se tienen que poner de acuerdo las administraciones", además de "más trenes en nuestra estación, que se tenga conectada la estación con el resto de la comarca, que hoy está de una manera absolutamente deficiente, el desdoble de la carretera de Espiel a Córdoba, la N-432, y que nuestros caminos se arreglen porque son la vía de entrada y salida a nuestras explotaciones, que son nuestra industria".

"Sabemos que esta comarca ha estado olvidada por todas las administraciones y estamos en un momento en el que hay que poner pie en pared para que esto revierta y nos hagan caso, porque pagamos todos los impuestos de toda la gente que está bien surtida de todo lo que necesita para progresar", ha señalado Romero, quien ha añadido que "no van a parar", así que "más vale que nos hagan caso antes de que nos obliguen a pasar a mayores".

La portavoz de la plataforma ha dejado claro que en esta ocasión, además de por el tren, la concentración se ha centrado también en "todas las carencias que en este momento están lastrando nuestro desarrollo, y cortocircuitándonos porque a día de hoy hay tres pueblos sin agua hace ya casi una semana".

Por tanto, "hemos pedido a todos los grupos políticos que no se hagan reproches, que se unan para solucionar los problemas y para permitirnos vivir con decencia en una comarca estupenda como es la del norte de Córdoba", ha manifestado Romero, quien ha advertido que "si no les hacen caso" irán a otro tipo de concentración que "posiblemente no sea tan pacífica como esta".