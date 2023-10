"A Pedro Sánchez nunca hay que darlo por perdedor, hasta el último instante puede ocurrir un giro de tuerca"

El periodista palmeño Rafael Morales ha obtenido un sobresaliente cum laude en una tesis doctoral recién defendida en la que, de manera pionera, profundiza en el sistema de primarias en el PSOE. "Todo apunta a que habrá Gobierno de coalición entre socialistas y Sumar", vaticina el experto.

-¿Cómo surge el interés por realizar esta tesis y cuánto tiempo le ha dedicado?

-Mi primera toma de contacto fue en 2012, cuando realicé el Máster en Comunicación Institucional y Política por la Universidad de Sevilla; pertenezco a la primera promoción. El objeto de estudio del trabajo final fue un análisis del sistema de primarias que hasta esa fecha había desarrollado el PSOE. Pasaron los años, pero siempre tuve ese gusanillo de por qué no seguir y adentrarme en el reto de hacer una tesis doctoral, hasta que llegó la pandemia. Siempre digo que una tesis es una carrera de fondo.

-Ha entrevistado a muchos de los protagonistas, como Eduardo Madina, José Antonio Pérez Tapias y Patxi López, ¿fueron colaboradores? ¿Se le ha resistido Pedro Sánchez?

-Pedro Sánchez y Susana Díaz se me han resistido... Debo agradecer a las personas que han participado en las entrevistas, dado que sus experiencias han aportado mucho valor a la investigación y son testimonios inéditos. Pérez Tapias fue el primero que me atendió y la entrevista duró casi una hora, fue muy amable. A Patxi López tuve la posibilidad de entrevistarle en el Congreso de los Diputados, y con Eduardo Madina existe una anécdota curiosa. Aquellos meses yo vivía en Aranjuez pero no tenía forma de llegar a él, pero vi por redes sociales que el expolítico vasco iba a participar en la presentación de un libro en Madrid, así que allí me presenté y monté guardia. En el caso de Pedro Sánchez, sabía que iba a ser prácticamente imposible debido a su cargo; lo intenté tanto contactando con el gabinete de Presidencia como con la sede socialista de Ferraz, pero no pudo ser. Tampoco pudo ser con Susana Díaz.

-¿Cuáles son las principales conclusiones de la tesis?

-Se han validado tres hipótesis. La primera corrobora que estos debates electorales en el PSOE son consecuencia de un periodo de aperturismo normativo en el modelo de primarias que sucede en la formación entre 2012 y 2018. En segundo lugar, observamos que el contexto político nacional condiciona e influye en el contenido y en el discurso de estos debates electorales celebrados en la sede de Ferraz. Y, al mismo tiempo, la realización de estas citas dialécticas permite que los candidatos expongan y discutan sus propuestas acerca del modelo de partido y proyecto político. La cuarta hipótesis de partida defendía que el debate de 2017 presentaba un formato más consolidado que en 2014, pero ha sido refutada ya que ambos casos estudiados tienen las características o cánones de un debate electoral, no existe una diferencia sustancial entre uno u otro. Todo esto se sustenta en tres tipos de análisis.

-Una de las conclusiones es que los debates entre compañeros de partido no fueron descafeinados, ¿cuál de los políticos estudiados afiló más los cuchillos? ¿Alguna expresión o acusación que le sorprendiera?

-Debemos tener en cuenta que el debate de 2017 fue bastante más duro que el de 2014, cuando no hubo esos ataques entre oradores. Aquellas primarias eran la consecuencia de la crisis socialista del 1 de octubre de 2016, cuando Sánchez dimitió como secretario general después de una serie de acontecimientos en aquel Comité Federal convocado después de que dimitiesen 17 miembros de la Ejecutiva, todo ello derivado de la posición que debía mantener el PSOE acerca de facilitar o no la investidura de Rajoy. En ese debate, la pugna principal fue entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, aunque debo reconocer que Patxi López se manejó bien. Díaz fue la candidata con el discurso más persuasivo, es decir, la persona que más recurrió a las falacias. Una de su frase más llamativa fue Tu problema no soy yo, Pedro, tu problema eres tú. Sánchez llegó a hablar de la existencia de 32 gestoras en el PSOE de Andalucía, donde dimitió más de la mitad de la Ejecutiva, comparándolo así con aquello que le había sucedido a él. “Yo nunca, Pedro, te voy a difamar por lo que diga un medio de derecha”, respondió Díaz.

-Uno de los capítulos de la tesis aborda las falacias y las técnicas de propaganda, lo que en muchas ocasiones los ciudadanos de a pie identifican como mentiras, ¿son habituales?

-Claro. A través del análisis se identificaron un total de 1.000 recursos discursivos de esta índole: falacias y técnicas de propaganda. La personalización es una de las estrategias, por no decir la principal, en las actuales campañas electorales y contribuye a confeccionar la imagen que se desea proyectar del candidato.

-Después de su estudio, ¿considera que el sistema de primarias es el más adecuado para elegir a los líderes de los partidos?

-Creo que sí, pero siempre que sea un sistema directo en el que vote la militancia, lo que se conoce como primarias cerradas, o la ciudadanía (primarias abiertas) de manera individual y secreta. Porque si verdaderamente el poder de una formación política reside en su militancia, en las bases, esta singularidad tiene que ser una realidad y para ello debe asentarse en este tipo de sistemas de elección interna. Desde mi punto de vista, el PSOE ha dado un salto cualitativo al modificar el sistema de elección del secretario general, pasando de una fórmula indirecta en el que se elegía a los delegados que posteriormente votaban en el congreso del partido para ser en la actualidad un sistema de un militante, un voto.

-¿Cómo definiría la figura de Pedro Sánchez tras los estudios realizados? ¿Y la de Susana Díaz?

-Sinceramente, tras observar todos los acontecimientos socialistas pasados o sucesos políticos de índole estatal, todos sabemos que Pedro Sánchez suele resurgir de sus cenizas. Pese a la caótica situación de la crisis del PSOE en 2016, supo aferrarse al discurso del “no es no” al PP y trasladó ese mensaje. Incluso durante el debate de 2017 trató de marcar la agenda del enfrentamiento dialéctico cuando intentaba que la discusión desembocase nuevamente en el tema de la abstención al PP. Su asignatura pendiente son los formatos cara a cara. Prueba de ello fue el pasado debate ante Feijóo o en 2015 ante Rajoy, cuando le dijo al líder del PP que no era decente. Respecto a Susana Díaz, demostró soltura durante el debate de 2017. Como figura política, después de haber perdido aquellas primarias, creo que la incógnita está en el papel de Díaz dentro del Partido Socialista en el supuesto de que algún día acabe el ciclo sanchista, o sea, si la expresidenta de la Junta alcanzará algún cargo interno de relevancia o si finalmente su perfil político quedará relegado a un segundo plano.

-¿Cree que Pedro Sánchez va a revalidar la Presidencia del Gobierno?

-Sí. Una vez más, volvió a jugársela tras los malos resultados en las municipales del 28M, acortando los tiempos y adelantando las elecciones generales, una estrategia que le ha salido bien. Por eso reitero que a Sánchez nunca hay que darlo por perdedor porque hasta el último instante puede ocurrir un giro de tuerca. En 2017 lo demostró internamente en las primarias del PSOE, luego ganó la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018 hasta que, después de las elecciones en abril de 2019 y la repetición electoral en noviembre del mismo año, finalmente se formó el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Ahora se abre un nuevo escenario político. Si durante la pasada campaña electoral se ponía el foco mediático en posibles apoyos puntuales con EH Bildu o ERC, ahora los escaños de Junts son clave para la investidura. Aun así, todo apunta a que habrá Gobierno de coalición entre socialistas y Sumar.

-Profundizando en los debates en general, es habitual que algún candidato se niegue a asistir. ¿Debería ser obligatoria la participación durante las campañas electorales?

-Sí. Los debates electorales deberían ser obligatorios por ley, y el PSOE tiene legitimidad para impulsar una ley de debate electoral. De hecho, lo llevó en su programa electoral de 2015 y 2016. La celebración de un debate en elecciones generales no puede quedar a expensas de la conveniencia o no de los partidos políticos o del líder de turno. La sociedad tiene derecho a la información, por ello debe conocer las cualidades de quienes aspiran a gobernar el país y la mejor manera es gracias a la organización de debates donde el público compare las ideas y propuestas en esa competición dialéctica. El debate es el momento más importante de la campaña electoral. En España se debería actuar en dos ámbitos. Uno de ellos mediante el establecimiento de un marco legislativo que contemplase la celebración de debates y los criterios para que pudiesen participar los partidos. Por otro lado, crear u otorgar las competencias de la organización y desarrollo de estos eventos a una institución pública específica para tal finalidad.

-Es doctor en Comunicación, ¿cómo ve la profesión de periodista en la actualidad?

-Poder vivir actualmente del periodismo ya es un lujo. Existe mucha precariedad laboral, y a veces los periodistas somos como hombres o mujeres orquesta con varios trabajos a la vez y una gran falta de estabilidad. La crisis financiera de 2008 y los años posteriores hicieron mucho daño en las redacciones mediante recortes de personal o bajadas salariales, sin olvidar el cierre de medios de comunicación o la adaptación de algunos al formato digital. Para ser periodista debes tener pasión por este oficio y deben darse las circunstancias idóneas que te permitan seguir diariamente ejerciendo este trabajo porque es como una montaña rusa con todo tipo de experiencias.