El Parlamento andaluz pide el cierre de El Cabril cuando alcance su capacidad autorizada

El Parlamento de Andalucía ha pedido este jueves, con los votos de PP, PSOE y Adelante, pedir que el Gobierno central no amplíe el cementerio nuclear de El Cabril, en Hornachuelos, cuando alcance su capacidad de almacenamiento autorizada y que cuando llegue al máximo se cierre definitivamente.

La iniciativa del PP sólo ha contado con el rechazo de Vox, que ha hecho una defensa de la energía nuclear y ha rebajado los peligros del almacenamiento en El Cabril, y de Por Andalucía, porque quieren que el cierre no se aplace y se produzca "ya".

Además, todos los partidos menos Por Andalucía han apoyado un punto para reclamar que el Gobierno informe sobre todos los pasos que se están dando y que afectan al presente y futuro de este cementerio.

La diputada del PP Araceli Cabrera ha explicado que no se trata de un debate sobre el modelo energético, porque no están en contra de las centrales nucleares, pero no quieren que se continúe con la ampliación del cementerio nuclear y que haya más transparencia.

Los populares resaltan en su iniciativa que "Andalucía no quiere ser el cementerio radioactivo de toda España tras el cierre de todas las centrales nucleares".

El Cabril, situado en una finca de la sierra Albarrana, en el municipio cordobés de Hornachuelos, es el único almacén de residuos radiactivos de muy baja, baja y media actividad de España.

Los residuos se clasifican y almacenan en contenedores de hormigón fabricados a prueba de terremotos, que se guardan en celdas construidas en enormes naves en superficie.

El PP expone que las 28 celdas actuales serán insuficientes en 2028, momento en el que se requieren otras para no afectar a la planificación de operación y desmantelamiento de las centrales nucleares, pero el Gobierno ha anunciado que lo mantendrá abierto hasta 2035.

El diputado socialista Enrique Gaviño ha criticado que se presente la iniciativa cuando el Consejo de Seguridad Nuclear todavía ni ha presentado su informe al séptimo plan general de residuos radiactivos y ha emplazado al PP a aclarar su posición sobre la energía nuclear, que defienden a nivel nacional. Ha opinado que quieren "crear un alarmismo innecesario" con el único objetivo de ataca al Gobierno.

El portavoz adjunto de Vox, Rodrigo Alonso, ha defendido un plan energético en el que es "muy necesaria la energía nuclear" para evitar la dependencia del exterior y ha considerado que se ha "engañado y estafado" a la sociedad al meterle "el miedo" con esta energía.

Como ejemplo de la "demonización" de la energía nuclear ha puesto la serie de dibujos animados Los Simpson, por la masa viscosa verde o los peces de cuatro ojos en la central en la que trabaja Homer, el protagonista. Para ilustrar la seguridad de lo almacenado en El Cabril, ha recurrido a un tapón dentro de un vaso.

La portavoz adjunta de Por Andalucía Esperanza Gómez ha puesto en duda si se trata de "postureo verde" y ha reclamado que se pida el cierre "pero ya", sin esperar a que se complete su capacidad, con su desmantelamiento y traslado a un "seguro" para la población.

Gómez ha asegurado que en Por Andalucía están "radicalmente en contra" de la ampliación que estudia el Gobierno central.

Mientras, la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha reclamado que la iniciativa vaya aparejada de la defensa de otra forma de producir energía "menos depredatoria, menos absurda y menos peligrosa", una vez que se han comprobado los "efectos negativos" de la nuclear.