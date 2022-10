Exigen que se esclarezca el atropello mortal de Amador Ortiz en Cerro Muriano

Obejo ha vivido hoy una concentración que tenía como objetivo la demanda de que se esclarezca el atropello mortal que sufrió Amador Ortiz Hidalgo. La concentración se ha llevado a cabo a petición de la familia, que considera que no se le ha trasladado la información suficiente sobre lo que ocurrió en la madrugada de aquel 24 de abril de 2022.

La concentración primero y marcha después ha partido desde piscina municipal de Cerro Muriano, junto a la cual, en la antigua carretera N-432 -en la calle de la Media Luna, a la altura del número 52- se produjo el suceso y ha concluido en la iglesia de la barriada cordobesa, en la que se ha celebrado una eucaristía en memoria de este hombre que murió trágicamente con solo 52 años.

"Dios me dio memoria para nunca olvidar a quien amamos. Amador siempre presente en nuestras vidas. Condenamos la omisión del deber de socorro", ha rezado la pancarta que iba abriendo la marcha con María José Ortiz, hermana de Amador, al frente.

Según ha explicado su hermana María José , que ha ejercido de portavoz de la familia, el fallecido, que regresaba de la II Feria de la Montería, fue encontrado a las 01:10 de ese día, tendido en el suelo por un ciudadano y con heridas en su cuerpo junto a un charco de sangre después de haber sufrido un atropello sin haber sido socorrido.

Amador Ortiz Hidalgo fue encontrado con una herida sangrante de cinco centímetros en la parte derecha de la cabeza, sobre la parte superior del lóbulo de la oreja, y otra, de diez centímetros, en la parte izquierda, también con hematomas, laceraciones y restos de sangre en el rostro.

Por este motivo, su hermana ha pedido “ayuda para concluir las causas de una investigación no cerrada; necesitamos saber qué le ocurrió y descansar tranquilos. Podemos entender que sucedan accidentes, pero no que una persona no sea socorrida tras ser víctima de un atropello”.

Según consta en la autopsia, las causas del siniestro deducen una muerte por atropello tras “shock hemorrágico o hipovolémico secundario a traumatismo torácico severo por aplastamiento”, hechos compatibles con un “accidente de tráfico por atropello”.

A lugar del siniestro, se personó una patrulla de la Guardia Civil y personal sanitario tras la llamada de un ciudadano que llegó a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar al fallecido. En las diligencias abiertas se detalla que el cadáver se encontraba junto a un “paso de peatones” en el citado enclave, donde también se localizó “ un resto de plástico de color negro, presumiblemente de un vehículo”.

Así, se recoge que la víctima, vestida con una “chaqueta de color verde”, registraba en la parte superior derecha de su cuerpo un desgarro junto a una mancha oscura, presumiblemente provocada por la rodadura de un neumático o los bajos de un vehículo.