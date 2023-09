Morales sostiene que “no hay razones para deducir responsabilidad penal" por el presunto fraccionamiento de contratos

El exalcalde Esteban Morales de Puente Genil ha asegurado este miércoles que el presunto fraccionamiento de los contratos que ahora investiga la Fiscalía, tras la denuncia de IU, "se han ejecutado, se han justificado, y por tanto, los servicios o las compras se han realizado".

Morales ha añadido que "en cuanto tuvimos noticia por parte de secretaría o intervención de esas supuestas disconformidades en la tramitación, pusimos en marcha, a través de la propia secretaría, una instrucción que ordenaba y planificada cómo había que tramitar un contrato menor, porque se referían fundamentalmente al ámbito de los contratos menores".

El anterior primer edil socialista ha asegurado también que "le pedimos que se hiciera unos cursos de formación para todos los servicios, para que el conocimiento de la ley de contratos públicos fuera más fácil y no tuviéramos tantos problemas en la tramitación como parece que se estaban teniendo".

A su juicio, ha considerado necesario que "hay que situar en el tiempo estos contratos durante el cual en el Ayuntamiento solamente teníamos un técnico de administración general porque la secretaria general se había jubilado y, por cuanto estábamos en el proceso de cubrir tres plazas más de técnicos de administración general y dedicarle a un técnico cualificado a estos trámites de contratación, y durante ese tiempo los pliegos tardaban muchísimo y, a veces, los contratos, de todas maneras, había que seguir manteniéndolos".

Morales ha considerado que hay que situar esta cuestión en un ámbito político. Así, ha puesto de manifiesto que "es una denuncia política, no surge como consecuencia de que IU tenga copia de los informes de la secretaría o de la interventora, sino que espera hasta que pasen las elecciones y a la luz del resultado, para irse a Fiscalía a denunciarlo".

"Si fuese un delito no habría que haber esperado tanto, ¿no?", se ha preguntado y ha añadido que "si fuese una responsabilidad penal no habría ido IU, sino la secretaria o la interventora a poner este asunto en conocimiento del juzgado pertinente".

"Estamos tranquilos y cuando recibí la comunicación de la Fiscalía le contesté mediante carta. Me puse a su disposición para aclarar cualquier tema y le envíe copia de la instrucción que se redactó para que los contratos se redactarán de manera más adecuada, y hubiera una guía en el Ayuntamiento para ese tipo de contratos menores, y ahora queda que llamen a declarar a la secretaría e interventora de aquel momento para que expliquen qué ven en esos informes, en esos contratos, y, a la luz de esas declaraciones, la Fiscalía pueda tomar una decisión", ha precisado.

Según Morales, "este tipo de prácticas o de contratos se hacen también en otros muchos ayuntamientos, porque a veces la situación así te obliga, estábamos esperando una subvención para un servicio en la piscina y se retrasó pocos días más porque venía de Diputación, pero había que empezar con el servicio de socorrismo en la piscina".

En este caso, ha continuado, "se aplicó ese dinero que venía específicamente destinado para ese objeto, se cumplió el trabajo, se pagó, y se justificó en la Diputación sin mayor problema".

En esta línea, ha aseverado que "IU ahora no ha preguntado por ningún contrato y al alcalde le sorprenderá esto, pero nosotros hemos pedido copia de los contratos de las actuaciones de Feria, y yo no soy de los más listos, pero dos contratos menores para actuaciones que comparten el mismo objeto, quizás, de acuerdo con lo que dice IU, puede ser un fraccionamiento del contrato".

Por ello, Morales ha añadido que "vamos a poner todo en la debida prudencia y en la situación de ataque político que parece que IU no va a cesar contra el PSOE y algunas personas del PSOE. Veremos en no mucho tiempo cómo esa manera de facilitar el gobierno al PP en Puente Genil, por parte de IU, también llega a otras instancias y a otras instituciones".

También ha señalado que "judicializar la vida política, es una manera de meter condiciones en la vida política local que antes no tenía, que no hay razones para llevar a la Fiscalía por estas irregularidades, si es que así se determinan, y entendemos, todos los que formamos parte del anterior equipo de Gobierno, que no hay razones para deducir responsabilidad penal por los hechos que están en manos de la Fiscalía"..