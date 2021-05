Montilla, a la vanguardia en el uso de drones para buscar a personas desaparecidas

El Pico Cigarral de Montilla se ha convertido este viernes en epicentro formativo a nivel andaluz, pues hasta allí se han desplazado cerca de 70 profesionales de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos, servicios sanitarios y Protección Civil llegados de diferentes puntos de la región con el propósito de participar en una jornada práctica de uso de drones para casos de personas desaparecidas en entorno rural, organizada por la Asociación de Seguridad y Emergencias con RPAS (Asemerpas).

El alcalde, Rafael Llamas (PSOE), ha indicado que “no hay noticia más preocupante para un municipio que cuando se nos comunica que una persona ha desaparecido, y ese ejemplo lo hemos tenido ya en Montilla”, por lo que “tenemos que poner en valor estas jornadas porque es fundamental esa coordinación unitaria para que todos los trabajos sumen en unos momentos tan delicados”. El primer edil ha reconocido la valía del grupo de Policía Local de Montilla "que lleva ya años formándose de manera voluntaria y personal y ha hecho posible que hoy podamos decir que nuestra policía tiene este grupo de agentes especializados en un sistema que ha venido para quedarse”.

Por su parte, Fran Pavón, miembro de la unidad de vigilancia con drones de la Policía Local de Montilla, ha explicado que en la jornada se iba a “simular la desaparición de varias personas y vamos tratar de localizar a esas personas con los drones”, lo cual “no deja de ser un ejercicio práctico para complementar el trabajo que venimos desarrollando y que sirve para ver realmente el desempeño de estas máquinas en lo que es una búsqueda real”.

“Podemos decir que la acogida a esta jornada aquí en Montilla ha sido todo un éxito y lo que queremos es que sea fructífera, que aprendamos que es de lo que se trata y que cuando estemos en una búsqueda real, aportemos lo mejor de nosotros y les saquemos el mayo provecho a estas aeronaves”, ha subrayado el agente.

Antonio Díaz, miembro de Asemerpas, ha puntualizado que “este tipo de jornadas las organizamos para inculcar a todos los grupos operativos una misma forma de trabajar”, con la idea de que “todos sepamos cuál es la manera correcta de trabajar y de qué manera podemos extraer toda la información posible de los drones. Vamos a tener un sistema de seguimiento de vuelo y esa ventaja ayuda en la toma de decisiones a la hora de intervenir en una emergencia real”.

Finalmente, José Suárez, de la empresa ASD Drones, ha hecho hincapié en que se cuenta “para este simulacro con una máquina que acaba de salir al mercado, que combina la cámara térmica con la visual, con lo cual facilita que no tengan que volar dos drones a la vez; también otra que tiene doble cámara, con un alcance de ocho kilómetros, con cámara térmica para visualizar el punto caliente, y esperemos que toda esta tecnológica se vaya implantando porque es muy útil en un rescate. Nos facilita mucho. Es cierto que los drones no hacen lo que hace un helicóptero, pero también un helicóptero no hace lo que un dron”.