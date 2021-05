Los Mayos, la tradición que llena Pedroche de vecinos de tela

Llega el final de mayo y las calles de Pedroche se llenan, aunque pueda parecer redundante, de Mayos, como aquí se les llama a los personajes de trapo que los vecinos montan en las calles y que relatan escenas costumbristas, del día a día o curiosidades, en muchas ocasiones punteadas por el sentido del humor. "Era una costumbre que tenían las mujeres del pueblo en primavera para celebrar la recogida de la cosecha. Se perdió y en 2017 un grupo de vecinas lo retomaron", recuerda el concejal de Cultura, Patrimonio, Festejos, Nuevas Tecnologías y Relaciones Institucionales del municipio, Pedro de la Fuente (PSOE).

En 2018 el Ayuntamiento se sumó y este año se ha alcanzado un récord de participación tras el impás que supuso 2020 debido al confinamiento duro por la pandemia. Son, en total, 14 escenas con 60 muñecos en cuya elaboración "se ha volcado todo el pueblo", destaca el edil. Así que quien pasee por Pedroche, aparte de a los vecinos, se va a topar con muchos otros personajes de trapo a tamaño natural que recrean escenas de feria, una churrería, una plaza de toros con el morlaco incluido o los tradicionales Piostros. Son, en general, escenas costumbristas y del día a día, aunque hay de todo. El año pasado, por ejemplo, ganó una escena en la que un grupo de mujeres se deshacía de la fatiga pandémica en un hidromasaje.

Paqui Torralbo, una vecina de la calle Monjas, ha recreado el proceso de elaboración tradicional del jabón, en la que por supuesto no faltan los lebrillos y todos los cachivaches. "Soy muy enreosa y todo esto me gusta muchísimo", dice la vecina. En la misma calle, también se puede hacer una parada en la churrería Las Monjas. Y a unos metros, en la calle Torreón, Miguel ha recreado la tradicional fiesta de los Piostros y, por supuesto, no faltan los caballos. Cuenta que empezó en diciembre y que durante dos meses se ha volcado con su creación: "Es una tradición muy bonita que no debe perderse", reivindica.

Como recuerda el Ayuntamiento, la celebración de los Mayos perdura en diferentes puntos de España y podría estar ligada a la fertilidad, a la llegada de la primavera y a la recogida de la cosecha. En algunos lugares, se situaban alrededor de un árbol monigotes o peleles que simbolizaban el invierno y el mal, y que eran quemados para dejar paso al buen tiempo. Con el paso de los años, estos muñecos pasarían de tener un papel secundario a representar el papel principal de la fiesta, con la recreación de escenas agrícolas y de otros oficios. Hoy en día, en general, los Mayos sirven como medio de expresión, entre la sátira y el buen humor, y para criticar aspectos sociales y políticos.

En el caso concreto de Pedroche, el Mayo es la composición de uno o varios muñecos (también llamados mayos o peleles) que recrean una escena. El muñeco tiene el cuerpo confeccionado con tela, es de tamaño natural y se rellena de lana, trapos, esponja o guata para dotarlo de volumen. El concurso prohíbe el uso de maniquíes y, en cuanto a la indumentaria, deben vestidos con atuendos y ropas relacionadas con el tema de la escenificación. Con detalle, las caras son de tela, donde se pintan, cosen o pegan los rasgos faciales. Quizás alguno recuerde a algún vecino real de Pedroche...