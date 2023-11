Matías González, alcalde de Hinojosa del Duque: "Necesitamos una autovía ya, no podemos esperar más"

Matías González no necesita presentación en la política cordobesa. Alcalde de Hinojosa del Duque desde hace 14 años y expresidente de la Diputación, es una de las voces más reconocidas del PSOE cordobés y, con sus altibajos, la suya es una de las carreras más longevas de la política municipal en la provincia desde que en el año 1991 asumió la tenencia de alcaldía en su municipio. El pasado mes de junio, González revalidaba la Alcaldía gracias a un pacto con IU que alejaba del poder al PP, primero en votos en los comicios. Durante la investidura, se comprometía a "trabajar cada día con un único objetivo: mejorar la calidad de vida de todos los vecinos". Y es algo en lo que insiste durante la conversación con El Día: "Hemos pasado de ser un Ayuntamiento elitista a uno en el que la participación es fundamental", diferencia. Investigado por una presunta compra de votos, no elude la pregunta: "La difamación, la calumnia y la mentira serán juzgadas", advierte.

-La suya es una de las carreras más longevas en la política municipal de la provincia de Córdoba, ¿cómo ha cambiado Hinojosa del Duque desde que es alcalde?

-En el año 1991 asumí la responsabilidad de teniente de alcalde, y desde hace 14 años soy alcalde. Han pasado muchas cosas durante este tiempo, un periodo en el que Hinojosa del Duque ha vivido un cambio profundo que no solo los propios vecinos y vecinas reconocen, sino que es una realidad que también aprecian quienes nos visitan. Han cambiado los equipamientos y las instalaciones, aunque me siento especialmente satisfecho de cómo la participación ciudadana se ha convertido en un eje fundamental de la política, en el hilo conductor de las inversiones municipales. Hemos pasado de ser un Ayuntamiento elitista a uno en el que la participación es fundamental. Nos importa lo que dicen las asociaciones, los colectivos, las hermandades...

-¿De qué proyecto se siente más orgulloso?

-La cultura y el turismo han sido las bases de todo este movimiento político, que en 2005 se materializó en la inauguración del auditorio municipal y, más recientemente, en la apertura del pabellón El Pilar para el uso y disfrute de todos los vecinos. Respecto al turismo, hemos creado una oferta muy sólida con la restauración de todas las terminas a través de los talleres de empleo. El itinerario gira en torno a la Catedral de la Sierra, que es el símbolo por excelencia del municipio y, parafraseando a Juan Bernier, es un canto de granito para la eternidad, y recorre las ermitas de Santa Ana, Nuestra Señora del Castillo, San Sebastián, San Bartolomé, San Gregorio, Santo Domingo, San Benito... También hemos intervenido y mejorado los jardines, empezando por el parque de la Constitución, que estaba perdido, y ahora contamos con unas zonas verdes que uno jamás se podía imaginar. También hemos creado parques infantiles y mejorado las infraestructuras deportivas, con un campo de fútbol más que extraordinario que ya forma parte del hábito diario de los ciudadanos.

-¿Un alcalde desconecta alguna vez del teléfono?

-Es importante contar con un gran equipo como el que tenemos en Hinojosa del Duque, con muchas ganas de trabajar y muy coordinado. Hemos dividido el casco urbano en seis distritos, y cada concejal es responsable de uno, lo que nos permite mantener una línea abierta con todos los vecinos continuamente. Así es posible atender al instante desde problemas con la limpieza hasta cualquier avería, porque continuamente hay detalles que mejorar, calles que reasfaltar, el acondicionamiento de acerados...

-¿Cuáles son sus principales proyectos para este mandato?

-Más que grandes proyectos, seguimos con el acondicionamiento de calles y con asuntos que pueden ser poco llamativos, pero también muy importantes, como la construcción de nichos en el cementerio. También estamos preocupados por la atención a los animales, y vamos a construir un centro de control animal para poder recoger a los animales abandonados y fomentar las adopciones. Y, sobre todo, tenemos grandes ideas respecto a la cultura. Estamos inmersos en la celebración del 25 aniversario de La Vaquera de la Finojosa, y estamos llamando a todas las puertas para que se nos conceda la distinción de Acontecimiento de Interés Turístico de Andalucía, porque es un auténtico referente del teatro popular, con más de 300 vecinos implicados en cada representación.

-Recientemente, el municipio ha celebrado la Feria de Bodas, ¿qué balance hace?

-La Feria de Bodas ha sido un éxito total, y es el inicio de una programación que en próximas semanas incluye la ruta de la tapa, una zambomba rociera en el mes de diciembre, un certamen de teatro en el que van a participar todos los pueblos de la comarca, conciertos y la campaña comercial de Navidad. Lo que queremos es movilizarnos al máximo para incentivar el desarrollo económico del municipio.

-¿Qué asuntos tienen las administraciones públicas pendientes con Hinojosa del Duque?

-Siempre digo que somos el Norte del Norte. Nos encontramos en el vértice entre Castilla La Mancha, Extremadura y Andalucía, un lugar en el que la autovía más cercana pasa a 100 kilómetros, pero luego se nos llena la boca hablando de la lucha contra la despoblación. Tenemos tres carreteras que deben ser urgentemente arregladas, porque no con contar con infraestructuras adecuadas frena el desarrollo. En Hinojosa del Duque, por ejemplo, tenemos 13 secaderos de jamón, y en toda la comarca de Los Pedroches hay muchos más. Pero no disponer de autovía nos frena. Necesitamos que la N-432, entre Granada y Badajoz, se desdoble ya, al igual que la N-502, de Córdoba a Toledo. Y hay que recuperar el proyecto de la autovía entre Valencia y Portugal, que hace 11 años se quedó en Puertollano y desde entonces está paralizada. Ya no podemos esperar más. Hay que llamar la atención de las instituciones. El hecho de que Los Pedroches y el Alto Guadiato sumen solo 80.000 habitantes, pese a que representamos un tercio de la superficie total de Córdoba, lleva a que nos hagan poco caso, parece que no valemos nada. Y al final lo que se ha producido es un desequilibrio. Debemos trabajar desde los propios ayuntamientos para que nuestra voz llegue directamente adonde tiene que llegar. No podemos mantener el silencio por más tiempo, porque seguir así no nos favorece absolutamente nada.

-¿Siente que los ayuntamientos del Norte de Córdoba están discriminados?

-Voy a recordar algo que viví siendo presidente de la Diputación. Cuando se construyó el pantano de La Colada, esa infraestructura que ahora es tan polémica por la contaminación del agua, se exigió que los ayuntamientos asumieran una cuantía de 420 millones de las antiguas pesetas. Ningún municipio de España había puesto un duro nunca para la construcción de una presa, y aquí sí se exigió, para que vea lo lejos y lo desfavorecidos que estábamos. Eso es discriminación, es la realidad. Como presidente de la Diputación, asumí que ese dinero tenía que aportarlo la institución provincial, y gracias a esa inversión se llevó a cabo.

-La sequía es el principal problema de la comarca, ¿cómo se encuentran los vecinos después de siete meses teniendo que recoger el agua de camiones cisterna?

-La sequía es más que un problema, porque el agua es vida. Y yo no me puedo creer que teniendo agua cerca, en Puente Nuevo por ejemplo, llevemos tanto tiempo así en Los Pedroches y el Alto Guadiato. En Hinojosa del Duque y Belalcázar, por nuestra ubicación, sufrimos dos semanas y media una sequía asfixiante, sin una sola gota de agua cuando abrías el grifo. Lo primero que hacía todas las mañanas cuando me levantaba era ir a ver los depósitos municipales, pero comprobaba que por la noche el nivel solo había subido dos centímetros, totalmente insuficiente para el suministro a las casas. Emproacsa no nos dio entonces ninguna solución, y ahora tenemos agua del grifo que no podemos utilizar. Esto se debe terminar ya, sobre todo teniendo agua en sitios tan próximos. Hay que hacer un trasvase urgente, y para ello se necesita mano de obra y dinero, porque el dinero que se está usando es insuficiente. Busquemos soluciones ya.

-Los alcaldes de Los Pedroches y del Alto Guadiato convocaron una manifestación en Córdoba capital a finales de octubre, y luego la cambiaron a principios de noviembre, pero aún no se ha realizado. ¿Se ha descartado esta protesta, en la que PP y PSOE iban de la mano?

-Yo también me hago la pregunta de qué ha pasado con la protesta... Todos estábamos de acuerdo en que hay que ir a Córdoba a manifestarse, pero parece que al final ha vencido la esperanza en que las instituciones puedan resolver el problema lo antes posible.

-¿Puede ser que, coincidiendo con la negociación de la Ley de Amnistía, no esté bien visto en las cúpulas de los partidos que el PP y el PSOE salgan juntos a la calle?

-Si es eso lo que ha pasado, quien lo piense se está equivocando. No es el momento de tener miedo, porque hay que intentar por todos los medios que la situación de falta de agua que vivimos en el Norte de la provincia llegue a las administraciones competentes.

-¿Están siendo el Gobierno central, la Junta y la Diputación todo lo diligentes que debieran para solventar este problema?

-Como alcalde, digo que no se está haciendo lo suficiente, ni económicamente ni de esfuerzo. Este es el problema número uno de la comarca y hay que resolverlo ya, no podemos seguir así por más tiempo.

-Usted que ha sido presidente de la Diputación de Córdoba, ¿qué le pide al nuevo gobierno provincial?

-Sencillamente, que cumpla la finalidad de una Diputación, ser el ayuntamiento de todos los ayuntamientos. Y que exista un equilibro total, es decir, que no haya diferencias a la hora de la distribución de las inversiones por que un municipio esté gobernado por un partido político o por otro.

-Hablando de política, ¿reconoce al PSOE que negocia la investidura de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes?

-Siempre he estado con la disciplina del partido, y siempre he apoyado a mi partido. La democracia se fundamenta en la libertad, y el respeto es la base de todo. El problema es cuando exigimos democracia y nos manifestamos, precisamente, en contra de la democracia.

-¿Cuál ha sido el peor momento que ha vivido en política?

-Peor momento nunca, porque la entrega a los demás te da valor para seguir adelante. Y, además, la libertad que he tenido siempre me ha dado empuje para continuar trabajando. Como he tenido ese sentimiento siempre, nunca ha me costado absolutamente nada ponerme a disposición de la ciudadanía en cualquiera de las materias que me han requerido.

-Se encuentra investigado por un juzgado bajo la sospecha de presunta compra de votos en las pasadas elecciones municipales. ¿Qué tiene que decir?

-Que la difamación, la calumnia y la mentira serán juzgadas. Tendremos que esperar a que finalice el procedimiento y, con posterioridad, si ha habido difamación, que la habido, tendrá consecuencias, al igual que la calumnia.

-Por sus palabras, ¿acudirá al juzgado para defender su nombre?

-Posiblemente...