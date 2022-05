Manuel Carrasco dedica un fandango a Lucena: esta es la letra

Durante su concierto en la plaza de toros de Lucena, ante 6.500 personas, el onubense Manuel Carrasco dedicó un fandango a Lucena cuya letra reproducimos a continuación:

"La Perla de Sefarad, ciudad de las tres culturas, los árabes, cristianos y judíos por ti quedaronprendidos como lo está ahora mismo mi pluma.

El Castillo del Moral, la necrópolis y su historia, Eliossana en su pasado, sus palacios y su velón consu luz propia.

Y por las Flores de Negrón, me adentro en el barrio de Santiago, el Cristo de la Columna cargando con nuestras culpas ataíto de sus manos.

Viernes Santo madrugada, ay Nazareno de Lucena, déjanos tu bendición para que cure el corazón y se lleve nuestras penas.

Y por la Sierra de Aras, arriba en el Santuario, la subida y la bajada, los santeros te esperaban. Qué dos añitos más largos.

Ayer, ayer ya se dio el pregón, hoy sonaron los tambores, con su traje de lucentina para ponerte bonita se fue a la ofrenda de flores.

Y mañana en San Mateo, las campanas repicando, qué ganas tenía de verte, mi Virgen de Araceli, para cantarte mi fandango. Patrona del campo andaluz, de mis colores escondíos la confidente eres tú.

Entre campiñas de olivos, laguna dulce y amarga, por donde el tren del aceite me encontré con tu mirada. Ay mi lucentina, ay mi lucentina, que mientras te canto me dejo la vida.

Y me harías muy feliz, y me harías muy feliz, si mañana al mediodía tú me invitas a un pilycrim".