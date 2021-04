Lucena plantea solicitar la declaración de la Sierra de Aras y la Cueva del Ángel como Monumento Natural

La pretensión persistente por reforzar la protección natural del entorno de la Sierra de Aras y la Cueva del Ángel, dos enclaves icónicos y diferenciales de Lucena, ha motivado que, de manera recurrente y discontinua, el Ayuntamiento explore fórmulas que propicien un reconocimiento oficial y excepcional de estos históricos lugares.

Hace unos dos años, en julio del 2018, el Consistorio tanteó las ventajas y la posibilidad de convertir a la Sierra de Aras, un complejo serrano de interés ambiental, como parque periurbano, una clasificación que, simultáneamente, afianza la conservación del contorno delimitado y autoriza su uso como área de ocio. Los técnicos de Medio Ambiente validaron inicialmente los requisitos exigidos, aunque finalmente esta vía terminó diluida.

Casualmente, la concejala de Medio Ambiente, Mamen Beato (PSOE), ha desvelado que el Ayuntamiento sondea ahora iniciar el procedimiento administrativo para obtener la declaración como Monumento Natural tanto de la Sierra de Aras como del yacimiento arqueológico del Paleolítico.

Esta figura, de rango y categoría superior al parque periurbano, acredita una notoria singularidad, rareza o belleza de la superficie identificada. Este proceso requiere de una petición formal tramitada por el Ayuntamiento que, finalmente, ha de aprobar el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

En la provincia de Córdoba ostentan esta catalogación la Cueva de los Murciélagos, en Zuheros; los Sotos de Albolafia; y el Meandro de Montoro.

La edil socialista ha advertido de que “es un procedimiento lento”, aunque ha confirmado que el Ayuntamiento quiere “iniciarlo” al objeto de “proteger no sólo la Sierra de Aras, sino también el yacimiento. Mamen Beato ha señalado que “se han visto distintas figuras” para, en principio, decantarse por un escala, dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, que establece diversifica sitios geológicos, bióticos, geográficos, ecoculturales y mixtos.

La Sierra de Aras se ubica a unos seis kilómetros al sur de Lucena y, en su cima, erigida a 868 metros de altitud, se erige la ermita de la Virgen de Araceli, Patrona de Lucena. Alrededor del santuario, resulta posible divisar hasta cinco provincias andaluzas: Córdoba, Málaga, Granada, Sevilla y Jaén.

Por otro lado, ante el menoscabo y el deterioro de ciertos parajes por la presencia de vehículos no autorizados, que recorren parcelas particulares, Mamen Beato ha emplazado a los vecinos que observen a motos de cross, quads o todoterrenos 4x4 a comunicar tales incidencias a la Guardia Civil para que, a su vez, traslade los hechos al Seprona. “Yo misma he llegado a la Guardia Civil y he denunciado que van con quads porque la degradación ambiental que producen es impresionante”, ha apuntado.

Ante la petición del grupo medioambiental Mejorana, Mamen Beato ha indicado que el equipo de gobierno estudiará, junto con los propietarios implicados, la colocación de carteles disuasorios, en las extensiones de mayor riesgo, con la pretensión de evitar los daños y perjuicios incontrolados en las faldas de la Sierra de Aras.