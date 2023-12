Lucena inaugura su Navidad con el espectáculo de luz y sonido en la plaza Nueva

La Navidad 2023 es de estreno en Lucena. Y con muchas novedades, descubiertas este viernes 1 de diciembre desde la plaza Nueva -escenario fiel al tradicional portal de belén- hasta el resto de zonas de una ciudad iluminada por 700.000 luces que, con cuenta atrás incluida, han comenzado a brillar pasadas las 21:00 y lo harán cada noche hasta el 8 de enero.

Antes del estallido lumínico, la Escolanía de la Escuela Municipal de Música y Danza se ha encargado de llenar de ambiente navideño el corazón histórico de Lucena. Con la dirección de la profesora de canto Oksana Antonyak, una veintena de niños y jóvenes ha comenzado su actuación interpretando Ubi Caritas, el salmo navideño compuesto por Alexandro Consolación que invitaba a “en profundo silencio rezar por la paz, con bandadas de pájaros blancos llamando a palomas de paz”.

Con Ya es Navidad, canción navideña actual del grupo Ventino, y Shchedryk, villancico popular ucraniano, la plaza Nueva quedaba sumergida en un auténtico decorado de Navidad, en el que las palabras del alcalde, Aurelio Fernández, y la concejala de Fiestas, Araceli Rodríguez, con un mensaje de felicitación de las fiestas, daban paso al espectáculo de luz y sonido llamado a ser uno de los grandes reclamos de Lucena esta Navidad.

Una gran bola de ocho metros de altura, custodiada por cuatro angelotes de siete metros, acaparó todo el protagonismo durante un montaje, de casi diez minutos de duración, que sorprende a los espectadores con tres canciones, de estilos diferentes entre sí: Christmas Eve (Sarajevo) de la Orquesta Trans-Siberian; Joy to the World, interpretado por el afamado por The Tabernacle Choir (conocido como el Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo); y para terminar, la conocida En Navidad de Rosana.

Este espectáculo, con pases diarios a las 19:00 y 20:30, más un tercero los fines de semana a las 21:30, hará de la plaza Nueva y su entorno en el Coso una de las paradas obligatorias para quien visite Lucena durante estos 40 días. El otro punto irrenunciable de la Navidad lucentina será el paseo de Rojas, que se recupera en la decoración navideña como espacio infantil. Atracciones de feria, puestos de venta y un amplio programa de actividades avalan esta ubicación, que se anuncia con un gran árbol de 18 metros de altura al final de la avenida Miguel Cuenca Valdivia, una de las principales vías de acceso al núcleo urbano.

La Concejalía de Fiestas, con la colaboración de empresas, asociaciones y el Centro Comercial Abierto Eliossana, anuncian en este parque frente a la monumental calle San Pedro talleres de diferentes temáticas, actividades deportivas, mercados navideños y solidarios, pasacalles musicales con charangas y personajes infantiles.

Actividades como la Papanoelada Motera, una zambomba flamenca junto al Castillo del Moral, el Roscón Gigante de Reyes, los tradicionales conciertos de Navidad de agrupaciones como la Coral Lucentina y la Banda de Música aparecen por el programa de unas fiestas que se coronan con la Gran Cabalgata de la Ilusión en la Noche de Reyes, propuesta clave en estas fiestas de Lucena. Pero eso será en la tarde noche del 5 de enero, hasta entonces Lucena enciende su Navidad con el deseo de regalar una nueva ilusión a la Subbética y el Sur de Córdoba.