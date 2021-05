Lucena plantea unas jornadas divulgativas ante la imposibilidad de excavar en la Cueva del Ángel

Enquistamiento pertinaz de los distintos procesos que envuelven y conciernen a la Cueva del Ángel de Lucena, yacimiento arqueológico de excepcional relevancia e impacto cuya antigüedad se remonta hasta medio millón de años.

Meses después de la germinación, entre los grupos políticos municipales, de un cambio en el mando de los proyectos de investigación, después de la presentación de un informe externo encomendado a la Universidad de Burgos, el Ayuntamiento aún no ha resuelto qué entidad asumirá esta función en los próximos años.

La concejala responsable de Patrimonio Histórico, Mamen Beato (PSOE), ha reconocido que “no tenemos ningún avance más”, aunque puntualiza que “seguimos manteniendo contactos y reuniones”.

La demora de la entrega de la memoria final, corregida y perfeccionada, correspondiente al período 2013-2019 y al proyecto de investigación titulado Prometeo, implica el estancamiento de ulteriores actuaciones. La Junta de Andalucía ha de recibir y validar este profuso trabajo antes de autorizar sucesivas peticiones de labores tangibles en la sima y en la cueva, situadas en la Sierra de Aras, y el Consistorio, en palabras de Beato, también aguarda este trámite clave antes de adoptar futuras decisiones.

Ni la Junta ni el propio Ayuntamiento, ha puntualizado Beato, poseen atribuciones para fijar una fecha definitiva para la remisión del dosier. Además, la concejala socialista ha condicionado esta culminación de la memoria al restablecimiento completo del arqueólogo Cecilio Barroso, quien continúa convaleciente por determinadas complicaciones en su estado de salud.

La inviabilidad de retomar en esta etapa estival las campañas de excavación en el enclave del Paleolítico ha motivado que el Ayuntamiento sondeé la organización de unas jornadas divulgativas y formativas en el próximo verano al objeto de “continuar manteniendo la actividad que todos los veranos tenemos”.

Mamen Beato se ha mostrado partidaria de que el Ayuntamiento y la Fundación Instituto de Investigación de Prehistoria y Evolución Humana coorganicen esta actividad "si este año no se pude investigar ni nada", pero matiza que “todavía no me he puesto en contacto con ellos para organizarlos".

Finalmente, la inexistencia de una partida presupuestaria concreta puesto que “estamos buscando el dinero”, reconoce Mamen Beato, impide, por ahora, ejecutar la colocación de una nueva cubierta en esta zona arqueológica y la covacha, una intervención imprescindible para la continuación de los trabajos.

El importe de esta obra significa 46.000 euros. Mamen Beato sí ha apuntado que el proyecto, tal y como ordenó la Junta con el propósito de preservar a los murciélagos que habitan en la Cueva del Ángel, ya ha sido modificado.