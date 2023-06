Lola Amo, investida alcaldesa de Montoro: "Voy a devolver el cariño recibido con trabajo y dedicación"

"Voy poner todo de mi parte para que Montoro sea respetado ante las intituciones, sean del color que sean". Así se ha manifestado este sábado la alcaldesa montoreña, Lola Amo (PSOE), durante el acto de investidura, que se ha celebrado en el teatro Romero Esteo con buena parte de la sociedad local presente. Amo, que era la primera vez que concurría a las elecciones como cabeza de lista, ha logrado una mayoría absoluta para el PSOE cordobés.

La regidora ha tenido palabras de "ánimo" para sus compañeros, y ha confiado en que "los malos ratos y de insomnio sean compensados por el trabajo bien realizado". Además, a todos los miembros de la nueva corporación les ha pedido que tengan ilusión "por crear un Montoro mejor". "Este bastón que me acaban de entregar es vuestro. Lo llevaré desde la responsabilidad más absoluta", ha dicho Amo, quien ha tenido también palabras para los alcaldes que la han precedido. "El cariño recibido durante estos meses os lo voy a devolver con trabajo y dedicación", ha asegurado.

El jefe de la oposición, José Romero (Udim), con cinco concejales, ha subrayado que ahora les toca "poner el máximo de los esfuerzos en trabajar por el bien y futuro de nuestra ciudad y sus vecinos, buscando el entendimiento el diálogo". Ha avanzado que su grupo defenderá "las líneas programáticas" con las que concurrieron a las elecciones, pese a lo cual ha dicho que se ponen a disposición del equipo de gobierno "para dialogar y acordar lo que entendamos que vaya en beneficio de Montoro y sus ciudadanos".

Su oposición -ha dicho Romero- será "seria, responsable y constructiva". "Con ello, no buscamos otra cosa que contribuir a que nuestra ciudad progrese, sea más amable y genere oportunidades de futuro para nuestros vecinos y desde la responsabilidad que nos ha tocado", ha incidido.

La portavoz del PP, Pepi Trillo, con un edil, ha asegurado que continuará "trabajando" por Montoro y ha avanzado que realizará una "oposición constructiva, en contra de lo visto estos cuatro años anteriores", y ha llamado a "evitar el circo y las soflamas". "Veo a un Montoro dormido y no me gusta", ha lamentado antes de pedir que en el presente mandato "no haya ni revanchas ni frentes abiertos", sino que el fin de todos los concejales sea Montoro.