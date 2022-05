Juan Ayoso, el peluquero cordobés que crea obras de arte imposibles con el cabello

"Era el niño mejor peinado de la escuela. Esto es innato. Desde pequeño peinaba a mi madre y estaba todo el día tocándome el pelo. Es vocacional", asevera aún con entusiasmo Juan Ayoso, 43 años, natural de Adamuz y a quien la profesión de peluquero, las mechas y los recogidos habituales se le quedan cortos. Ayoso, por decirlo de alguna manera, no puede parar de crear: "Lo mío es enfermedad por la peluquería. Es una pasión", dice entre risas, reconociendo de alguna manera su locura por las lacas, los colores y los volúmenes imposibles, este artista del peinado que del 18 al 20 de junio participará en Fuerteventura en la final del Live Fashion Hair, algo así como el Oscar de su profesión.

Ayoso compite en la modalidad avant garden, la más artística de todas, la vanguardia de la peluquería, el más difícil todavía, "pura expresión". Y lo hace con su colección Hera, inspirada en la esposa de Zeus, a la cual le adjudicaron la creación de la Vía Láctea, la galaxia y el planeta Tierra. "Es una mujer que refleja mucha energía y empoderamiento, de ahí la predominancia de los colores azul y negro, pues nos transportan a la galaxia. Los globos representan planetas, los tonos verdes el agua del mar y el negro y las piedras la vía láctea", resume Ayoso, que es también autor del estilismo. José López Martí, en el maquillaje, y Esteban Roca, en fotografía y retouche, completan el equipo porque, como reconoce el cordobés, una colección así "no puede salir adelante con una sola persona".

En el campeonato internacional de arte capilar de la isla canaria participan autores procedentes de más de una veintena de países, entre ellos los número 1 del mundo. Aunque Ayoso no le tiene miedo a la competencia: "Todos los que hemos llegado a la final somos muy potentes, estaremos allí por algún motivo. Llevo 24 años en la profesión. Empecé con 17, y no lo hice antes por el miedo, por el qué dirán. Un niño al que le gustaba la peluquería en un pueblo pequeño...".

Pronto cerró bocas y ahora regenta dos salones, Gou Estilistas, en Adamuz y en Cabra, con una plantilla de tres profesionales en cada uno. "Es de locos", dice, porque, cuando echa la persiana, su cabeza sigue enredada en las melenas. "En completar esta última colección de vanguardia he empleado cuatro meses. Es una manera de expresar la creatividad que el día a día no te permite, de llegar al máximo en tu trabajo", cuenta. "Primero buscas la inspiración y luego sacas bocetos, trabajas texturas, volúmenes, colores... E intentas la perfección. Es como la pintura o la escultura, una manera de expresarte, de salirte del día a día del salón, porque al final todo está inventado", explica. Su mujer, Sara Carmona, también peluquera, lo apoya. Y sus hijas, Alejandra y Elena, como le pasaba a él cuando era pequeño, pueden presumir de ser las mejores peinadas en el colegio.

El año pasado ya fue seleccionado para la final de otros premios internacionales en Londres, pero finalmente no pudo asistir por culpa de la pandemia de covid-19. A Fuerteventura, asegura, no faltará. El momento más esperado, y el más estresante, es el de pasarela: la materialización de meses de trabajo y de una inversión que ronda los 5.000 euros. "Pagas modelo, fotógrafo específico de peluquería, desplazamientos, estilismos, maquillaje, agencias... Pero merece la pena", dice.

Allí se verán los peinados del futuro, quizás los flequillos y los colores que en las próximas temporadas miles de personas pedirán, sin saber por qué, en salones de Madrid, París, Nueva York, Córdoba o Adamuz, porque las tendencias se difunden ahora a la velocidad en la que se seca una melena. Por eso Juan Ayoso, que tiene portadas en las mejores revistas del gremio, que acumula un sinfín de premios -entre ellos el de mejor peluquero de Andalucía- y que compagina esto con su labor como formador, sigue en su pueblo. "Yo soy muy sencillo. A veces me preguntan que por qué me quedo aquí. Es como esos restaurantes con estrella Michelin que están en sitios perdidos. ¿Y por qué no?", se pregunta.