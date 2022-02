José Ponferrada, el escritor que convirtió el vino de Montilla en literatura

Las jornadas bibliográficas dedicadas al escritor montillano José Ponferrada Gómez, celebradas en la Casa de la Aguas, han quedado clausuradas este sábado con la conferencia del presidente del Aula del Vino de Córdoba, Manuel María López Alejandre, quien ha definido al autor montillano como el primero en dejar por escrito literatura de los privilegiados vinos de Montilla-Moriles, una literatura, ha dicho, que apenas existe a pesar “de que se trata de una denominación tan antigua y con tanta solera como la nuestra”.

López Alejandre ha reivindicado la obra La arqueología y abolengo de los vinos de Montilla, "magna obra que no tiene parangón y que es, sin embargo, poco o muy poco conocida". "Amena, tan fácil de leer que te apasiona, que te engancha, opino que debería utilizarse en los colegios para que los alumnos puedan conocer y presumir de la historia enológica de su pueblo", ha propuesto, para que “los jóvenes pudieran presumir, cuando salieran de su localidad, de sus vinos, contados por José Ponferrada Gómez”. Y ha puesto como ejemplo los colegios alemanes, austriacos, franceses o húngaros. "Aquí parece que nos avergonzamos de tener uno de los mejores vinos del mundo, ¡que no se entere nadie!", ha exclamado.

El presidente del Aula del Vino se ha comprometido a editar, con ayuda de la familia, una antología de José Ponferrada Gómez si desde las administraciones no se toma esta iniciativa. Y ha hecho hincapié en que “en Montilla-Moriles no exista, como en otras denominaciones de origen, literatura sobre sus grandes vinos”.

“Cuando empecé a escribir sobre los vinos de Córdoba no encontraba nada. ¿Cómo puede una denominación tan antigua y con unos vinos tan privilegiados no tener literatura si es esta la que dispara el conocimiento, la solera y la comercialización?”, ha reflexionado. Para el presidente del Aula del Vino, esta falta de interés es responsabilidad sobre todo de las bodegas. “La literatura sobre las bodegas, las viñas, el vino… Es la solera de las bodegas. Es el prestigio, el caché. Aquí no se ha utilizado la figura y la obra de José Ponferrada para promocionar el vino”.

"Temo quedarme corto y no ser capaz de transmitir todo lo que supuso, todo lo que hizo, todo lo que fue José Ponferrada Gómez", ha glosado López Alejandre, quien ha incidido en que "en Montilla ha habido una notable falta de interés por conocer la historia, las raíces de sus viñas y de sus vinos y sobre todo de popularizarla". "De las referencias a las cuarenta carretadas y algunos apuntes notariales del siglo XVI casi se pasa directamente a las citas de Cosme III de Médicis, a las de los viajeros románticos y a la historia amontillada de Edgar Allan Poe, que para nada cita a Montilla", ha dicho. Y "solo José Ponferrada, que yo sepa, dedicó años a cubrir este vacío inexplicable", ha concluido.

El director honorario del Museo Garnelo, José Antonio Cerezo, ha explicado que las jornadas han servido para poner un poco en valor la figura del escritor montillano en un lugar como Montilla, donde “cuesta reconocer el trabajo de aquellas personas que han dedicado su vida a ensalzar a Montilla”. Y, además, también han servido para la publicación de un libro, una bibliografía de sus obras, con motivo de esta exposición, a cargo de José Antonio Ponferrada.