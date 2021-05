“Las administraciones deben ir de la mano para atajar el despoblamiento”

La visita del director general de Administración Local de la Junta de Andalucía, Joaquín López-Sidro, a la comarca de Los Pedroches pone el foco en el despoblamiento que están sufriendo algunas zonas de Andalucía, y en especial, entre aquellos municipios que conforman el Norte de la provincia de Córdoba, donde este fenómeno es una de las principales preocupaciones de los regidores locales. El director general destaca las nuevas ayudas que se han publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), que por primera vez son de concurrencia competitiva, con los índices del despoblamiento como base fundamental para su concesión a los municipios andaluces.

-¿Cuáles son esas ayudas que se han presentado poniendo el foco de atención en el despoblamiento?

-Las ayudas que se publican en el BOJA van destinadas al equipamiento, a la adquisición por parte de los ayuntamientos de maquinaria y para la realización de actuaciones en equipamiento de titularidad pública. Son ayudas con un máximo subvencionable de 30.000 euros para los municipios de hasta 20.000 habitantes. La idea es que los municipios que tengan necesidad de adquirir cualquier tipo de maquinaria, si tienen que realizar obras o servicios o invertir en estudios estratégicos sobre sus propios municipios puedan hacerlo y podamos, desde la Junta de Andalucía, colaborar en ese desarrollo social y económico de los municipios. Por primera vez, como criterio en estas ayudas, que son de concurrencia competitiva, se ha añadido la despoblación, un elemento que hasta este momento nunca se había llevado como criterio competitivo a ninguna subvención de ninguna consejería, pero dada la incidencia negativa que está teniendo en nuestro territorio, era el momento de que los ayuntamientos que luchan contra el despoblamiento puedan concurrir con más fuerza a estas ayudas, con mayor posibilidades de que sean los beneficiarios.

-Los Pedroches ha sufrido en estos últimos diez años una pérdida de población de casi 5.000 habitantes con un crecimiento vegetativo negativo, ¿qué otras comarcas cordobesas se encuentran en esta situación?

-Además de los Pedroches, la zona del Guadiato también está sufriendo despoblación como así nos los han transmitido los alcaldes de esta comarca, por lo que es otra zona que junto a Los Pedroches puede acogerse a estas ayudas que hemos lanzado. Nuestra idea es que se vea la importancia que desde la Junta de Andalucía le estamos dando al tema de la despoblación. Es un tema muy difícil que debemos abordar desde todas las administraciones, especialmente desde la Administración General del Estado, por lo que queremos pedir e implantar medidas dirigidas a paliar este problema que ya es crónico en nuestra comunidad autónoma. Por eso, con estas subvenciones queremos pujar de una vez por todas a que es necesario darle solución a este problema. Pero esto no se resuelve desde una sola administración, como en este caso es la Junta. Aquí tenemos que estar todas las administraciones como la Diputación y el Gobierno, como han estado los ayuntamientos. No es una crítica, es un llamamiento que hacemos desde la Junta de Andalucía, para que el Gobierno central se siente con nosotros y estudiemos las zonas de Andalucía con mayor despoblación para poder realizar actuaciones conjuntas. Esa es nuestra petición y hasta el momento no hemos encontrado esa reciprocidad.

-¿Cuáles son las demandas más importantes del territorio que le han puesto los alcaldes de Los Pedroches sobre la mesa?

-Ellos me han manifestado que se encuentran muy desamparados en el tema de las vías de comunicación, la recuperación de la vía ferroviaria o la digitalización. En este sentido, les he explicado que nosotros estamos trabajando en el Catálogo Electrónico Cepal, que va a incorporar 600 procedimientos para que cualquier ayuntamiento pueda realizar cualquiera actuación sin cambiar el contenido del mismo. Un proyecto que se va a implantar a finales de 2021. Un instrumento más de lucha contra la despoblación, porque los ayuntamientos van a poder ofrecer a sus ciudadanos una amplia gama de formularios que le van a evitar el desplazamiento y seguir trabajando desde cualquier punto de Andalucía.

-Sin embargo, en la comarca se está sucediendo en los últimos años una pérdida de servicios básicos para fijar la población como es el cierre de colegios, la reducción de profesores, el cierre de entidades bancarias y de oficinas de la administración autonómica, ¿no puede entenderse eso como una contramarcha en la lucha contra el despoblamiento?

-Más que una contramarcha es una dejadez por parte de las administraciones públicas durante años del problema que tenían los municipios andaluces. La despoblación no viene de un año que no se haya aportado presupuestos o ayudas, es que la despoblación ya viene de años atrás. El crecimiento vegetativo de municipios que están en la sierra, como pueden ser la sierra de Almería, Granada o Córdoba, o cualquier municipio de Andalucía, es preocupante, pero es que en ningún caso se han visto amparado por las administraciones. No es que vengamos ahora con el despoblamiento, es que en el algún momento hay que empezar a luchar contra la despoblación, contra ese abandono de los pueblos. Incluso aquellos municipios que puedan volver a ser habitados por personas que en su día se tuvieron que ir fuera, que éstos puedan regresar, porque hay muchos que están llamando a la puerta. Pero no podemos decir que como nunca se ha hecho nada no se va a hacer ahora y vamos a continuar perdiendo pueblos de Andalucía. Por eso estamos haciendo un llamamiento para que las demás administraciones se impliquen, porque no solo hay que evitar lo que está ocurriendo, sino darle la vuelta a la situación y que sean lugares donde la gente quiera volver a vivir, pero porque se sientan amparados por las administraciones, y que puedan conciliar la vida laboral y personal, además de estar con sus mayores, porque al final quien vive en los pueblos son los mayores nada más, se han quedado solos, y no en todos los pueblos hay residencias. Por eso es necesario trabajar olvidando el color político, hay que hacer proyectos en el tiempo sin que importen los futuros cambios de gobierno, si no seguiremos hablando en el futuro de despoblación.

-Desde la comarca de Los Pedroches siempre se ha demandado la inversión en comunicaciones, que por su situación poco estratégica se ha visto desamparada por las administraciones, ¿cómo se pretende dar salida a esta demanda?

-En este punto tenemos que hablar de competencias. Si se pudiera hacer todo desde la Junta de Andalucía no habría problema, pero tenemos que hacer un convenio entre la Junta y el Estado para comprometernos a ejecutar esas comunicaciones demandadas. Mientras no haya esa mesa de diálogo o un pacto de despoblación entre el Gobierno del Estado y la Junta de Andalucía esto tiene muy difícil solución. Nosotros no entramos en tema de estrategias geográficas para invertir en comunicaciones en uno u otro punto de la comunidad, debemos atender los temas que preocupan a los ciudadanos, preguntarnos por qué hay vecinos que no pueden vivir en sus pueblos porque las administraciones no les ayudan, por qué es un municipio más importante que otro. Y eso es lo que debemos hacer desde todas las administraciones, desde la central a la autonómica pasando por las diputaciones, entender que todos los municipios son iguales, no se trata de estrategia, sino de que todos tengan su desarrollo dentro de sus potencialidades.

-En este sentido, tanto Los Pedroches como el Guadiato siempre se han considerado como el patito feo de la provincia, ¿a qué se debe entonces?

-Eso es lo que hay que cambiar, no hay zonas más deprimidas y por eso hay que dejar que se sigan deprimiendo, sino hay que tener ese respeto hacia los vecinos que viven o han vivido ahí porque no se le han dado los servicios que debían darse desde las administraciones. Lo más importante para mí sería poder ayudar a todos los municipios donde se están produciendo la despoblación, no en aquellos que dan un tipo y otro de economía, lo que pasa que las administraciones no han ido de la mano con el pueblo que lo necesitaba.

-Uno de los mayores retos para los municipios pequeños ha sido la lucha contra la pandemia a pesar de la falta de recursos, ¿se van a seguir destinando ayudas para poder sustentar esas herramientas de seguridad e higiene?

-La Consejería de Administración Local ha dado instrucciones expresas para que ningún municipio de menos de 20.000 habitantes se quedara sin esa dotación de ayuda contra el covid. Es una ayuda excepcional que este año se ha ampliado a municipios de 5.000 a 20.000 habitantes y con una dotación de 15 millones de euros que durante los meses de mayo y junio irán directamente a la cuenta de cada ayuntamiento en función de la población. El año pasado fueron 10 millones y este año serán 15 millones más lo que se va a destinar a los municipios pequeños. Pero hay un momento en el que las demás administraciones también deben luchar por esos municipios pequeños y no dejar sola a la comunidad autónoma, porque el éxito está en que todos rememos en la misma dirección. Echamos de menos a la Administración central para plantear grandes proyectos, porque no se le deben olvidar los pequeños municipios.

-¿A pesar de haberse creado un Ministerio para el Reto Demográfico?

-Precisamente, cuando yo entré en el cargo asistí a dos mesas de trabajo con dicho ministerio y se esperaba una tercera reunión para comunicar las conclusiones y actuaciones a realizar tras exponer la realidad en este sentido por cada comunidad autónoma, y ni está ni se le espera. Realmente es una pena que con un problema como el que está ocurriendo en Andalucía el Estado esté mirando para otro lado.

-¿Qué retos se plantea desde la Consejería de Administración Local para ayudar a esos municipios menores de 20.000 habitantes?

-Seguir escuchando a los alcaldes y alcaldesas para que esas reivindicaciones que ellos tienen que encuentren al menos una administración que les escuche, y de esa forma, mejorar nuestras líneas de ayudas en aquellos aspectos que sean mejorables y potenciar lo que nosotros podamos hacer dentro de nuestras competencias en línea con lo que ellos necesitan. Porque al final estamos tanto la Junta como los ayuntamientos para ayudar a los ciudadanos y si no se les escucha sus verdaderas demandas difícilmente vamos a poder ayudar a los vecinos y en lo que ellos de verdad necesitan. Queremos seguir escuchando y continuar con esa crítica constructiva que es la única manera de mejorar la Administración Pública.