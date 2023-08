Isaac Reyes, alcalde de Villanueva de Córdoba: "El crimen machista de Juani me hace sentir repugnancia e indignación. La sociedad ha vuelto a fallar"

Isaac Reyes (Villanueva de Córdoba, 1990) se estrenó en la Alcaldía jarota tras las elecciones municipales del pasado mayo, una de las pocas localidades que el PSOE logró recuperar en toda la provincia. El arranque del mandato ha estado marcado por el impacto de la sequía en la comarca y la prohibición de beber agua del grifo y, esta última semana, por el crimen machista que ha acabado con la vida de Juani, una vecina de 31 años. "Es la situación más dura que he vivido en la política", reconoce.

-¿Cómo se encuentra la localidad tras esta semana tan complicada en la que habéis tenido que despedir a esta vecina?

-Todo el pueblo de Villanueva de Córdoba está consternado por los hechos y, desde el punto de vista personal, es la situación más dura que he vivido en la política y como alcalde. Siento repugnancia e indignación. La sociedad ha vuelto fallar. Algo así nos hace ver que todas las administraciones nos debemos unir.

-Habrá reflexionado mucho sobre el problema de la violencia de género en los últimos días. ¿Cree que las administraciones están articulando los medios necesarios para acabar con ella?

-He tenido acceso a mucha información y he reflexionado mucho. Las administraciones ponen recursos a disposición de las personas maltratadas y de las familias, pero son insuficientes. Por eso digo que en le tema de la implementación de las políticas de igualdad no se debe dar ni un paso atrás. Hay que invertir mucho más en prevención y en educación, que al final es la clave. Y es muy importante el apoyo psicológico a las familias y a los menores, porque vemos cómo las personas agredidas son cada vez más jóvenes.

-En los últimos tiempos han aparecido voces que niegan la violencia machista y que han calado, incluso, en las instituciones. ¿Qué reflexión hace?

-El mensaje tiene que ser rotundo porque ante una lacra así no caben los planteamientos negacionistas. Y hay que llamarlo como lo que es, violencia machista, insisto en ese nombre. No puede ser que ciertas fuerzas políticas se desmarquen. La mayoría de la sociedad comparte esta reflexión y no podemos dar ni un paso atrás.

-Prácticamente, se acaba de estrenar como alcalde tras su paso por la oposición, ¿en qué situación se ha encontrado el Ayuntamiento?

-La situación no ha sido fácil, porque este Ayuntamiento tenía muchos frentes abiertos y hay asuntos complicados que llevaban años sin resolverse, como el matadero, el centro de salud o el pabellón polivalente. Aunque conocía los temas, porque en el anterior mandato era concejal en la oposición, lo cierto es que la gestión política cambia totalmente cuando uno adquiere la responsabilidad de gobierno.

-¿Cuál ha sido la primera decisión importante que ha tenido que tomar?

-Destacaría dos. Vivimos un periodo de sequía acuciante y nuestra base económica es la ganadería, con explotaciones que viven una situación límite y hasta han tenido que sacrificar muchos animales, con la pérdida económica que ello supone. En este sentido, hemos hecho una gestión acelerada para obtener los permisos con la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) para obtener agua para consumo ganadero de los embalses de La Sacedilla y Buenas Hierbas, de tal forma que el Ayuntamiento está trasladando agua en cisternas a un depósito para que los ganaderos puedan suministrar a sus animales. Han sido días intensos de gestión, pues la resolución de ese permiso llevaba meses atascada y es algo que hemos conseguido en un tiempo récord de un mes y medio. La otra cuestión que cabe reseñar en este tiempo es el matadero comarcal. Tenemos un adjudicatario desde el año 2018 pero el servicio sigue cerrado, sin funcionar, después de una inversión de 2,8 millones de euros. Tras mantener contactos, vimos que la situación claramente está paralizada, así que hemos puesto una fecha para que el matadero comience la actividad y, en caso contrario, tendremos que tomar una solución. Esa fecha es el 1 de septiembre. Pasado ese tiempo, si todo sigue como hasta ahora, daremos un paso adelante.

-¿Cómo es la Villanueva de Córdoba que quiere?

-Quiero una Villanueva de Córdoba con dinamismo, con alegría, donde se vea y se palpe que tiene desarrollo y progreso. Y creo firmemente que el municipio cuenta con los ingredientes necesarios. Estamos enclavados en la mayor dehesa del mundo y afortunadamente tenemos el mayor número de cabezas de ganado de Andalucía. Así que no podemos perder de vista que la base de nuestra economía es la ganadería, y que esta debe ser la base de otras actividades complementarias como la agroindustria o el turismo. Nuestra principal tarea será hacer una Villanueva de Córdoba atractiva en cuanto a servicios se refiere y retener a la población.

-¿Y cómo va a conseguir esa Villanueva? ¿Cuáles van a ser sus objetivos más importantes?

-La principal, como decía, es la apertura del matadero comarcal, porque es contradictorio querer desarrollar la agroindustria local sin tener lo básico, que es el matadero. Será la primera piedra para relanzar la agroindustria. También vamos a relanzar el polígono industrial y el polígono cárnico como espacios de desarrollo para las empresas, tanto para las que ya están aquí como para las que quieran venir a asentarse. Haremos una apuesta decisiva por el desarrollo empresarial con incentivos.

-Hablaba antes del objetivo de retener a la población. La sangría demográfica, de hecho, es uno de los principales problemas de la comarca de Los Pedroches. ¿Falta concienciación política sobre esta situación?

-Sé perfectamente de lo que habla. Yo, como la mayoría de los jóvenes de mi generación, cuando llegué a los 18 años tuve que abandonar para ir a la universidad en la ciudad. Desgraciadamente, muchos de los compañeros de mi generación que salieron cuando yo lo hice nunca han vuelto por falta de oportunidades. Yo me formé Córdoba y soy profesor de Secundaria. Hice las oposiciones y estuve en diferentes puntos de Andalucía antes de regresar a mi pueblo. Y he tenido la fortuna recientemente, hace ocho meses, de ser padre y poder estar aquí es lo más bonito. Trabajaré intensamente para llenar Villanueva de Córdoba de oportunidades y que quien quiera volver pueda hacerlo.

-¿Falta una acción comarcal común para luchar contra la pérdida de población más allá de colores políticos?

-Un municipio aislado poco puede hacer. Los Pedroches es un territorio muy particular, muy extenso geográficamente y con 17 municipios muy variados, y estoy totalmente convencido de que esta lucha no se gana con acciones particulares. Si lo conseguimos hacer desde el punto de vista mancomunado, nos irá mucho mejor. La semana pasada, y soy muy optimista, se nombró la nueva junta de gobierno de la Mancomunidad, que es el espacio y el foro donde nos encontramos los diferentes municipios, indistintamente del partido que gobierne.

-La sequía es hoy en día el principal problema de la comarca, que lleva varios meses sin agua potable, ¿los vecinos le piden explicaciones por este tema?

-Sí, es el gran problema que tenemos ahora mismo en la comarca, y se agrava con dos cuestiones. En primer lugar, la falta de agua está generando estragos importantes en las explotaciones ganaderas, a lo que se suma que desde el mes de mayo no tenemos agua potable. Es cierto que la imagen de los vecinos recogiendo agua con botellas no es la óptima para el siglo XXI, y la situación ha avanzado hacia derroteros que no gustan a nadie. Resolver el problema de la potabilidad del agua va a implicar una inversión importante de todas las administraciones empezando por Emproacsa, que está implementando distintas medidas que hasta ahora no han funcionado. A estas alturas del verano el año pasado, la situación era lamentable, porque el nivel de agua embalsada en Sierra Boyera era muy baja. La actuación que hizo el Gobierno central de urgencia consiguió que no llegáramos al colapso y que el agua siguiera saliendo del grifo. Ahora tenemos el problema de la potabilidad, que confío que se solucione lo antes posible. Es evidente que todo esto ha generado un gran malestar en los vecinos, pero la ciudadanía está siendo muy consecuente.

-¿Han estado las administraciones a la altura que se requería para resolver el problema?

-Todo se puede hacer mejor, aunque personalmente confío en la buena voluntad de las administraciones. Sí es cierto que en algunos momentos muy delicados hemos visto que no se ha sido del todo sensible, pero lo importante es que se ha demostrado que todas están dispuestas a arrimar el hombro. Ahora me gustaría que se pase del discurso de las palabras a los hechos, y estoy convencido de que esto va a ser así. Los vecinos no lo entenderían de otra forma. Es un tema que no se puede manosear políticamente, y todos debemos tener altura.

-¿Ha sentido que se haya intentado sacar rédito político a este asunto?

-Hemos pasado dos procesos electorales y este tema no debe manosearse. Algunas veces hemos visto cómo responsables políticos han intentado utilizar el tema del agua políticamente, y eso es una equivocación porque es un tema absolutamente delicado. El que lo ha hecho se ha equivocado.

-¿Emproacsa le ha puesto fecha a la solución?

-Esa es la cuestión que todos los alcaldes y alcaldesas preguntamos a Emproacsa, y hasta el momento no existe respuesta. Están probando, implementando diferentes técnicas, pero ahora mismo no tenemos constancia oficial de una solución.

-¿Qué proyectos tienen pendientes las distintas administraciones con Villanueva?

-Soy ambicioso en ese sentido, porque creo en los grandes proyectos. En cuanto a la Junta de Andalucía, estuve reunido con el delegado de Gobierno, Adolfo Molina, y le ponía sobre la mesa las grandes inversiones que necesita el municipio, la principal la construcción del nuevo centro de salud que los jarotes llevan tanto tiempo esperando. A día de hoy tenemos un centro obsoleto que solo funciona por los grandes profesionales sanitarios que tenemos. La Junta debe dar un golpe encima de la mesa y hacer realidad ya la construcción de esta infraestructura, pues la anterior empresa adjudicataria no ha asumido el alza de los costes y abandonó el proyecto. Ahora será una empresa pública la que asuma las obras, lo que permitirá agilizar los plazos. Espero que en el último trimestre de 2023 los trabajos se reanuden, porque los jarotes no entenderían otra cosa. Y también le recordé al delegado la necesidad de la construcción de la circunvalación sur de Villanueva, una carretera que evitaría los graves problemas de tráfico que ahora tenemos, con el paso de numerosos vehículos pesados. Es una vía importante que lleva hasta la estación de AVE; el tránsito por las puertas de las viviendas de camiones de gran tonelaje genera gran malestar entre la población. Y en cuanto al Gobierno central, recientemente Villanueva recibió fondos europeos por importe de un millón de euros para adaptar el antiguo colegio Moreno de Pedrajas como centro de encuentro joven. El Ayuntamiento aportará 400.000 euros. Queremos que se convierta en un punto de referencia para nuestros jóvenes. Otro gran proyecto muy demandado es la construcción de un pabellón polivalente, futuro recinto ferial, que avanza con la financiación de los planes provinciales y se está dilatando mucho en el tiempo. Nuestra intención es buscar fórmulas para acelerarlo y que cuanto antes sea una realidad.

-La Feria del Jamón se ha convertido en el principal escaparate de la localidad, ¿va a introducir algún cambio?

-Es una de las citas más importantes que tenemos porque vienen a la localidad miles de personas. Nada más llegar, tuvimos un contacto con la Denominación de Origen del Jamón para cambiar la fecha de la feria, que antes se celebraba en el mes de octubre y a propuesta de los propios industriales aplazaremos a noviembre por dos motivos. En primer lugar, porque coincidía con otras ferias internacionales, y en segundo porque la dehesa en octubre aún no está del todo verde como nos gustaría. Así que aceptamos la propuesta y ya trabajamos para que la feria se celebre del jueves 9 al sábado 11 de noviembre. También queremos darle un cambio al modelo, potenciando el aspecto comercial y técnico, por supuesto sin perder de vista el matiz popular que ya tiene y que la hace tan atractiva para todos.

-La localidad luchó durante años para lograr una parada de AVE. Transcurrido un tiempo, ¿para qué ha servido esta infraestructura? ¿Está infrautilizada?

-Es algo que suele decirse con frecuencia, y estoy obligado a trabajar para que cambie esa percepción, porque es una pena que contemos con un recurso tan potente a nuestra disposición y continuamente se cuestione. Mi objetivo es incentivar esa parada. Estando en la oposición, ya intercedí con los compañeros del Gobierno central para que el low cost de Renfe parara, y a día de hoy contamos con ese servicio. Es cierto que tenemos un recurso al que no se le está dando la utilización necesaria, entre otras cuestiones porque los horarios no son los más idóneos y la estación no está bien conectada con el casco urbano. Es algo que debería mejorar, y estamos en la obligación de hacerlo.

-Villanueva de Córdoba es una de las pocas localidades que el PSOE logró recuperar en las pasadas municipales, ¿en qué situación se encuentra su partido en Córdoba?

-Hemos trabajado intensamente para conseguir el cambio, y estoy enormemente agradecido porque siempre es grato que a uno le den tanta confianza. Desde el PSOE cordobés, la dirección provincial está trabajando muy bien para intentar recuperar esos gobiernos municipales.

-¿Ha faltado autocrítica en el partido?

-La autocrítica nunca falta, y llegado el momento ningún compañero ha escurrido el bulto. Al contrario, a veces la autocrítica mal canalizada nos puede hacer daño.