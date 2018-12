El comité de empresa del IPBS denuncia la situación de los trabajadores

El comité de empresa del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) ha denunciado la situación laboral que vive la plantilla y ha insistido en que, tras la asamblea que van a celebrar el míércoles, no descarta medidas de presión y/o movilizaciones hasta que sean atendidas sus “más que justificadas reivindicaciones”.

El presidente del comité de empresa, Daniel Gómez, ha informado de que han encargado un trabajo para medir el grado de satisfacción de los trabajadores, un informe que revela, entre otras cuestiones, que “frente al grado de profesionalidad que muestra el personal del IPBS”, el 60% de los trabajadores manifiesta no sentirse valorados en su trabajo y que casi el 70% no percibe el reconocimiento de su labor profesional.

También revela que el 42% del personal del IPBS no tienen claras sus competencias, funciones y tareas y que más del 75% tiene la percepción de que no están definidas las líneas de trabajo, además de que casi el 90% considera que la empresa no ofrece una formación adecuada para el desarrollo de su trabajo. Según el estudio del comité de empresa, “más del 44% de la plantilla o tiene síndrome de Burnout o es proclive a tenerlo y un 7,35% tiene presencia de dicho síndrome”.

El comité defiende que los trabajadores prestan un servicio de calidad y cercanía en los 71 núcleos de población a los que atiende “a pesar de las carencias en la dirección y organización del IPBS que percibe un alto porcentaje de la plantilla; de la sobrecarga de trabajo; de la falta de personal en diferentes unidades y puestos de trabajo; del estrés derivado del trabajo con personas con graves necesidades; de la escasa valoración del trabajo por parte de la empresa; de la alta tasa de temporalidad; o de la escasez de recursos para paliar las diversas problemáticas de la ciudadanía”.