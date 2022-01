Indignación en el Alto Guadiato tras descartar el Gobierno la autovía entre Zafra y Espiel

La opción planteada por el Gobierno para modernizar la N-432, otra carretera convencional en lugar de la autovía prometida, ha sentado como un jarro de agua fría en la comarca del Alto Guadiato, que ve cómo las posibilidades de un futuro más prometedor vuelven a quedar sepultadas bajo kilos de expedientes y documentos administrativos.

Y ni el contenido ni las formas utilizadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) han gustado a los ayuntamientos, que se enteraron por los medios de comunicación de cómo será el futuro de la ansiada A-81: habrá autovía entre Badajoz y Zafra, y a partir de ahí la vía quedará reducida a una carretera convencional que conectará con Espiel.

La decisión ha causado un gran malestar entre los alcaldes, que este martes se dirigieron a la Subdelegación del Gobierno en busca de una explicación. Pero la respuesta, al final de la jornada, no había llegado. “Lo que se plantea, si se confirma, es una auténtica barbaridad. Me sabe muy mal, porque a todos los políticos, sean del signo que sean, se nos llena la boca hablando del problema de la despoblación, pero luego no se adoptan soluciones reales para frenarlo”, censuró el alcalde de Belmez, José Porras (PSOE), el que más abiertamente verbalizó el profundo malestar que ha cundido en los 11 municipios afectados.

Los alcaldes se mantuvieron toda la jornada en contacto para adoptar una respuesta común. La medida más inmediata fue solicitar una reunión con la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, para que explique el planteamiento del Ministerio y consultar todas las dudas.

Aunque, en previsión de que estas explicaciones no satisfagan a los vecinos, ya empieza a hablarse de presentar alegaciones. La idea es que cada ayuntamiento registre una a título individual y que la Mancomunidad del Alto Guadiato, que representa a los 11 municipios, presente otra. “¿Quién va a venir a instalarse aquí si seguiremos teniendo una carretera convencional?”, se preguntó el regidor belmezano.

El primer edil de Peñarroya-Pueblonuevo, José Ignacio Expósito (PSOE), avanzó que la alegación de su Ayuntamiento irá encaminada a reclamar una “buena conexión” con el casco urbano, al igual que se hizo en su día con el primer estudio informativo. “Lo importante es tener una conexión adecuada que permita sacarle provecho a la nueva infraestructura. Estaremos atentos”, avanzó Expósito, quien consideró una “satisfacción” y un “buen síntoma” que “ya se hable de la A-81”, al entender que “es el mejor ejemplo de que se ha recuperado un proyecto que estaba dormido desde que el PP llegó al Gobierno de la nación”.

El alcalde de Espiel, José Antonio Fernández (PP), lamentó las formas, pues los alcaldes no han tenido “noticias oficiales” del estudio informativo más allá del comunicado de prensa emitido por el Ministerio.

El regidor de Los Blázquez, Francisco Ángel Martín (PSOE), expresó por su parte el malestar en el caso de que se confirme que la opción de la autovía queda descartada. “Nos ha pillado de imprevisto, porque no es lo que se nos había dicho”, resumió.

Mientras, el Partido Popular informó de que está analizando “a fondo” el estudio informativo. “Queremos conocer la repercusión que este planteamiento va a suponer para la provincia de Córdoba y para los municipios afectados directamente por esta carretera. El planteamiento del Gobierno central es un jarro de agua fría que termina con las aspiraciones históricas de toda la comarca del Guadiato y de la provincia de Córdoba de contar con una autovía”, zanjó el diputado del PP por Córdoba Andrés Lorite.

Con este nuevo planteamiento, Lorite interpeló a la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela; el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz; la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Guadiato, Silvia Mellado, y a los alcaldes del PSOE de los municipios afectados, pues “no dudaron en coger la pancarta para reclamar una autovía”. “Nos gustaría saber qué acciones van a llevar a cabo en el proceso de alegaciones que ahora comienza”, los retó el diputado.