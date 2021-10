IU denuncia la "deriva dictatorial" del alcalde de Pozoblanco

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Pozoblanco, Miguel Calero, ha denunciado a través de un comunicado, la reiterada falta de acceso a la información que tienen los grupos de la oposición para poder ejercer el derecho de fiscalizar y conocer la situación real del Consistorio.

Calero ha señalado que el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello(PP), “lleva tiempo abusando de las funciones de su cargo de manera reiterada al negar, de manera intencionada, sistemática y de forma torticera, los derechos cívicos de representación de los concejales de la oposición”, por lo que no descarta acudir a la vía judicial dada “la deriva dictatorial del primer edil popular”.

El portavoz del grupo municipal ha considerado en el comunicado que “la intención del alcalde es que la oposición no pueda fiscalizar y conocer de manera fehaciente la situación real del Consistorio pozoalbese”.

A su juicio, si en un principio la técnica utilizada era la de obstaculizar el derecho a la información a la oposición de manera reiterada, la estrategia ha cambiado “pasando por vaciar de contenido los plenos, que se suceden en el tiempo sin prácticamente ningún punto de interés, gobernando por decreto y mediante la Junta de Gobierno Local, que es verdaderamente donde se cuecen todos los temas de interés”.

El portavoz de IU ha asegurado que “los decretos de Alcaldía se entregan tarde y, a veces, con más de mil páginas, antes del Pleno, no se convocan algunas comisiones informativas, no se atienden a las peticiones de comisiones de control e investigación, ni se aprueban las actas de las Junta de Gobierno intencionadamente para que no se conozcan los acuerdos adoptados”.

A este respecto, Calero ha indicado que de las 19 sesiones de Junta de Gobierno Local celebradas desde el mes de enero, tan sólo se les ha entregado a la oposición cuatro actas, “por lo que es imposible saber realmente nada de lo que se aprueba, temas tan importantes como el control del gasto, pago a proveedores, contrataciones de personal, inversiones, contratos de suministros, venta de patrimonio municipal, etc”.

Para IU, “la situación es tan grave, que se está impidiendo el acceso a la información pública necesaria para el ejercicio del derecho a la participación en los asuntos públicos y la representación, derecho recogido en el artículo 23.1 de la Constitución Española, con lo que se estaría incurriendo en un presunto delito contra la Constitución”.

Ante esta situación, Calero ha culpado directamente al alcalde de Pozoblanco y ha advertido de que “aunque no queremos judicializar la vida política de nuestro pueblo, si Santiago Cabello persiste en su actitud, no nos quedará más remedio que pedir amparo a la Justicia”.

En el ecuador del mandato de Santiago Cabello como alcalde de Pozoblanco, el portavoz de IU ha denunciado “la obsesión del primer edil por controlarlo todo e impedir que la oposición sepa realmente lo que sucede en el Consistorio, que de forma velada y sibilina presiona al personal para que no faciliten ningún tipo de información a los distintos partidos de la oposición”.

“Nos encontramos ante un equipo de gobierno que no gestiona, sin proyecto, sin ideas, que gobierna a salto de mata y con unas inversiones paralizadas por la inacción de sus gobernantes y una actitud autoritaria de su alcalde, tanto con la oposición como con el personal del Ayuntamiento e incluso con miembros de su mismo gobierno”, ha concluido.