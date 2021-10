IU Pozoblanco denuncia la paralización del pago a proveedores por parte del Ayuntamiento

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Pozoblanco, Miguel Calero, ha denunciado "la situación de paralización del abono a proveedores" por parte del Consistorio y ha indicado que son cientos de facturas y cientos de miles de euros los que se deben a empresas de la localidad, "que están viendo afectada gravemente su economía por la ineptitud del equipo de gobierno y más concretamente del alcalde, Santiago Cabello (PP)".

El portavoz de la formación ha añadido que muchas de las facturas impagadas son de comienzos del presente año y algunas, incluso, de 2020 y ha explicado que desde su grupo se ha preguntado en la comisión de Hacienda y denunciado en los Plenos, "sobre esta anómala situación que está poniendo en riesgo la pervivencia de negocios de nuestra localidad y para la que no se han tomado, hasta el momento, las medidas adecuadas".

En concreto, Calero ha solicitado conocer el número y el importe de las facturas pendientes de pago por reparos de legalidad, omisión de fiscalización etc., que son aquellas que desde Intervención se paralizan por no haber cumplido en su tramitación con los requisitos exigidos por la legislación vigente y a las que no se puede dar la conformidad. Así, Intervención puede utilizar esta fórmula en casos como estos: cuando se propone el abono de factura sin tramitar el expediente oportuno, y otra cuando se han realizado trabajos o adquirido materiales o prestación de servicios, sin acogerse al procedimiento legalmente establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.

Esto significa que el Ayuntamiento de Pozoblanco, ha incidido Calero, "está acostumbrado a saltarse la normativa vigente para estos casos. Lo normal, y lo exigido por la ley, es que cada vez que se hace un contrato menor se abra expediente y se soliciten tres presupuestos, así como que todos contratos, si superan el importe máximo establecido para un contrato menor, se saquen en procedimiento abierto. Esto es lo que se está exigiendo desde Intervención y lo que está provocando el colapso del pago a proveedores, por culpa de la ineptitud y dejadez del alcalde".

"Desde hace más de un año, el contrato para suministro de materiales de construcción está finalizado, sin que Santiago Cabello haya efectuado una nueva licitación. De esta manera, los materiales para obras municipales desde la finalización del contrato se han comprado al margen del procedimiento legalmente establecido y lo peor es que dicha situación continúa actualmente", ha apuntado.

Según IU, para solucionar el atasco en el pago a proveedores cabrían dos posibilidades. La primera es que el alcalde levante los reparos mediante decreto, con una resolución que justifique porqué se levanta el reparo y ordene el pago de esas facturas.

Otra posibilidad es el inicio del procedimiento de revisión de oficio, previo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, para poder indemnizar por los trabajos realizados y no abonados. "Si el Ayuntamiento continúa con su inacción, a las empresas afectadas solo les queda iniciar una reclamación vía judicial para que se les abonen las facturas y los intereses de demora", ha recordado.

Calero ha indicado que se ha solicitado, por parte de IU, una reunión con la Asociación de Empresarios de Pozoblanco para abordar esta "grave situación" y plantear posibles soluciones.

Estas facturas impagadas podrían, además, afectar a obras como las del Profea o a los Planes de Diputación, que vienen financiadas con subvenciones de otras administraciones y si finaliza el plazo para su justificación y las facturas no se han abonado, podrían perderse las subvenciones concedidas, con el consiguiente perjuicio económico para las arcas del Ayuntamiento pozoalbense.