El Hospital de Montilla cumple 16 años con 2,5 millones de actos asistenciales

El Hospital de Montilla está de cumpleaños. El complejo sanitario cumple 16 años desde su inauguración el 24 de febrero de 2004, durante los que ha realizado más de 2,5 millones de actos asistenciales, entre consultas externas, urgencias, cirugías, ingresos y partos. En concreto, el hospital montillano ha llevado a cabo 1.879.737 consultas externas, 668.870 urgencias -con un promedio diario de 121 pacientes al día-, 54.359 intervenciones quirúrgicas, 52.928 ingresos, casi 192.500 estancias hospitalarias y más de 7.600 partos.

Asimismo, en este período se han superado los 18 millones de pruebas diagnósticas a los pacientes que han pasado por sus instalaciones, repartidas entre 17.744.000 de laboratorio –análisis clínicos, hematología y anatomía patológica-, más de 772.000 pruebas diagnósticas –incluyendo radiología simple, ecografía, TAC, estudios de contraste y mamografías-, y unas 33.000 pruebas endoscópicas, de las especialidades de Urología, Neumología, Aparato Digestivo y Ginecología.

En lo que respecta a consultas externas, en la actualidad, nueve de cada diez pacientes que acude a primera visita con el especialista es atendido en acto único. Es decir, el paciente es visto en el mismo día por el médico, se le realizan las pruebas diagnósticas y se marcha a casa con el diagnóstico y el tratamiento a su problema de salud, evitándole desplazamientos al centro, con el consecuente ahorro de tiempo e incertidumbre.

La consulta en acto único es uno de los principales pilares que sustentan el modelo de alta resolución, con el que funciona el centro desde su inicio, unida a la cirugía mayor ambulatoria -que no requiere hospitalización y emplea tecnología más precisa y técnicas quirúrgicas menos invasivas, facilitando una incorporación más rápida del paciente a su vida habitual-, y la Unidad de Hospitalización Polivalente, diseñada para favorecer la intimidad del paciente y la rápida asistencia.

Un total de 489 profesionales sanitarios y no sanitarios trabajan, de media, en el centro hospitalario, con una edad media de 43 años, de los que el 70% son mujeres. Presta asistencia a más de 61.948 habitantes repartidos entre seis municipios de la comarca -Montilla, Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, La Rambla, Montalbán y Montemayor-.

Evolución en el tiempo

El Hospital de Montilla es el primer centro de la provincia de Córdoba en el que se aplica desde su inauguración elementos de la Alta Resolución, que se basa en la reordenación de los circuitos hospitalarios y la coordinación del trabajo de los profesionales, apoyándose para conseguirlo en las posibilidades y beneficios que ofrecen las nuevas tecnologías en tres áreas definidas: consultas externas, hospitalización y quirófano -con la cirugía mayor ambulatoria-.

Desde 2008, está adherido al Proyecto de la Consejería de Salud y Familias para la Humanización de la Atención Perinatal y se encuentra en la cuarta (y última) fase del proceso de acreditación de la IHAN -Iniciativa para la Humanización a la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia-, reconocida por Unicef y la OMS. Ambos programas se caracterizan por un mayor protagonismo de la mujer durante el parto; una participación activa de la pareja en el nacimiento y la crianza; la promoción de la lactancia materna, desde el respeto a las decisiones informadas; la minimización del número de separaciones madre/hijo/a; la eliminación de prácticas clínicas que no añaden valor, incorporando aquellas basadas en la evidencia científica.

Numerosos reconocimientos

En los últimos años, ha sido distinguido en varias ocasiones por su trabajo. En concreto, en 2016 por el Ministerio de Sanidad de la estrategia de atención al parto y salud reproductiva por su labor en la optimización de la tasa de cesáreas en las II Jornadas de Buenas Prácticas en el SNS; y con la mención de honor en la categoría de excelencia en el sector de la salud de los premios nacionales Kaizen Lean 2015, por su trabajo en materia de optimización de demoras en pacientes con cáncer de colon.

También en 2015 los Premios Best in Class distinguieron con a las Urgencias del Hospital de Montilla como las mejores a nivel nacional y en 2016 recibió el Premio Nacional Profesor Barea 2016 por la implementación de recomendaciones No hacer.

El Hospital de Montilla también está acreditado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía en nivel avanzado, y posee los distintivos Manos Seguras, Prácticas Seguras en Cirugía, y Centro contra el Dolor, tanto en el ámbito en Urgencias como en el de Perioperatorio. Del mismo modo, tiene la acreditación medioambiental 14001 de Aenor y pertenece a la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo, con el nivel Bronce.