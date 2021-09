Guardias civiles de Córdoba se manifiestan ante el Ministerio del Interior por su "discriminación" laboral y salarial

Cientos de guardias civiles se han manifestado este sábado en Madrid, varias decenas procedentes de Córdoba, en una protesta convocada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que ha partido de la plaza de Colón y ha finalizado ante la sede del Ministerio del Interior con la que han denunciado "la falta de derechos" y la "precariedad de las condiciones sociolaborales". Los agentes han reclamado al Gobierno y a los grupos políticos que pongan remedio a esas "precariedades y discriminaciones de modo inmediato".

“Hemos venido a Madrid para decir alto y claro que los guardias civiles carecemos de una jornada laboral digna, que el acuerdo de equiparación salarial no se ha cumplido plenamente, que el reparto de la productividad premia a los altos mandos y deja las migajas a quienes trabajan a pie de calle, que podemos ir a la cárcel por una discusión laboral, y que en definitiva los guardias civiles tenemos peores condiciones laborales que el resto de policías en este país”, ha expresado el secretario general de AUGC en Córdoba, Juan Ostos.

Y ha que el Ministro del Interior y la directora general de la Guardia Civil "ignoran nuestras demandas y están dando la espalda continuamente a los guardias civiles". "Nos sentimos abandonados y reclamamos la dimisión inmediata del ministro Fernando Grande-Marlaska. No estamos dispuestos a seguir siendo pisoteados y tratados como policías de segunda”, ha subrayado.

En la manifestación, los representantes de AUGC han denunciado que el acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018 con el Gobierno no se ha cumplido plenamente, porque no se han revisado las cantidades inicialmente destinadas a la equiparación con los Mossos, no se ha incorporado al servicio los guardias civiles en situación de reserva, y no se ha tramitado una ley que impida en el futuro discriminaciones salariales entre cuerpos policiales que realizan las mismas funciones. A lo cual se añade el "injusto" reparto que se produjo en la asignación del tercer y último tramo de equiparación salarial para guardias civiles y policías nacionales, perjudicando a los primeros en beneficio de los segundos.

También han puesto de manifiesto que los guardias civiles son los "únicos trabajadores de los servicios de emergencia", incluidos el resto de cuerpos policiales, que no cuentan con una turnicidad de trabajo estable y continuada que les permita conciliar su jornada laboral y familiar. Además, un guardia civil es el policía que más horas de trabajo realiza anualmente, sin que este esfuerzo se vea recompensado en su nómina, han expresado.

Los agentes han denunciado igualmente el "injusto reparto" del complemento de productividad, que beneficia a los altos mandos en detrimento de los agentes que prestan servicios operativos y trabajan en horarios nocturnos y festivos. También han llamado la atención sobre la "anacrónica" aplicación del Código Penal Militar en funciones policiales, la carencia del derecho de sindicación, la "persecución" a los representantes de AUGC y, en definitiva, la "discriminación laboral" de los guardias civiles respecto al resto de policías españoles, tratándoles como un cuerpo policial de segunda.