Salud estudiará alternativas ante la reducción del horario en el ambulatorio de Guadalcázar

La delegada de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, ha visitado en la mañana del viernes Guadalcázar para reunirse con el alcalde de la localidad, Francisco Estepa (PSOE) y con miembros del equipo de gobierno local, así como con el facultativo que presta servicio en el municipio para tratar la situación de los recortes de horarios médicos en Guadalcázar.

"Se trata de una situación que viene motivada por los reajustes que las vacaciones de los profesionales, obliga a realizar en las distintas zonas sanitarias y que en el caso de Guadalcázar, al igual que en otros puntos de la comarca, como aldeas de Fuente Palmera, la ELA de Ochavillo del Río o Fuente Carreteros, se traduce en la reducción de horarios de permanencia del médico en los respectivos centros de salud", ha explicado el Ayuntamiento.

En el caso concreto de Guadalcázar, "ante las vacaciones estivales de los facultativos que prestan servicio en el consultorio y dado que no hay médicos para sustituirlos", el Consistorio ha señalado que se ha fijado el horario de atención facultativa en dicho centro de 8:00 a 11:00 y no de 8:00 a 15:00 como hasta ahora, "si bien el consultorio permanecerá abierto en dicho horario completo con atención de una enfermera", ha añadido el Consistorio.

Según el Ayuntamiento, tras la reunión, la delegada se ha comprometido con el alcalde a intentar "estudiar detenidamente si es posible otra solución y que si es posible se hará", ha recalcado. Botella ha querido mostrar el"respeto" a Guadalcázar y la "consideración y preocupación" ante la inquietud que existe en el municipio. Además, la delegada ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad en el que garantiza la asistencia sanitaria en Guadalcázar. "Todos los recursos de la Zona Básica de Salud de Posadas se reorganizan para garantizar los servicios, a la vez que se permite el derecho de vacaciones", ha añadido.

Botella ha recordado igualmente que "la atención sanitaria se tendrá fuera de ese horario porque los sanitarios se desplazarán de Almodóvar, de Posadas o de donde sea necesario".

Por su parte, Francisco Estepa se ha mostrado "satisfecho en la medida en que la delegada se ha comprometido a reconsiderar y estudiar nuevas alternativas para que no se vea mermada la atención a los guadalcaceños". El alcalde ha insistido a la delegada en que se estudien esas otras opciones y ha pedido que "se considere a Guadalcázar como un municipio y no como un simple número a la hora de cuadrar".

"Tenemos que tener una perspectiva de un servicio público que está gestionado por unos gerentes que en estos meses están viendo la situación de cada municipio", ha puntualizado Botella, que también ha mencionado que "a pesar de la situación, se hacen contratos para cubrir las vacaciones, pero no se pueden cubrir en la medida que sería deseable por falta de facultativos, que además este año se agrava por la situación de la pandemia que ha hecho necesaria la contratación por parte del SAS de personal de refuerzo".

Falta de pediatras

Uno los temas que ha puesto de manifiesto la delegada tiene que ver con la "falta de pediatras" en el centro de salud del municipio. Se trata de otra de las quejas de los vecinos de Guadalcázar, hacia los que la respuesta de Botella ha sido que "no hay suficientes profesionales para ser contratados".

"No es un problema de falta de presupuesto por parte del SAS, ni de falta de voluntad política, ni de incapacidad de gestión, es un problema de que no médicos ahora mismo disponibles, no hay médicos en paro en la provincia en Córdoba para poder contratar y con los pediatras pasa lo mismo pero la asistencia sanitaria está garantizada", ha aclarado la delegada de Salud y Familias.