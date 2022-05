El Gobierno no descarta que se pueda adelantar la red para exportar energía desde Córdoba a Extremadura y Castilla-La Mancha

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha afirmado este jueves en el Congreso que, aunque la Y eléctrica que conectaría Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha por el norte de Córdoba, propuesta por la Junta, "no se ha considerado crítica" en este momento, aunque eso no significa que no pudiera llegar a adelantarse.

Aagesen ha contestado a una pregunta del diputado del PP Andrés Lorite en la Comisión Transición Ecológica y Reto Demográfico que "el Gobierno no ha decidido que Córdoba no se desarrolle, sino que ha tenido que priorizar en base a objetivos técnicos muy definidos, de forma transparente" y "compartido y analizado con la Junta de Andalucía".

En este sentido, ha explicado que la planificación obedece a principios "esenciales" y "transparentes", como el equilibrio del sistema, la garantía de suministro a todo el territorio, la eficiencia económica y la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico, y se ha llevado a cabo a través de una "consulta universal" con todos los agentes y todas las administraciones.

Además, la responsable de Energía en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha subrayado que el presupuesto destinado en este caso a Andalucía, 526 millones de euros de un total de 7.000 millones, "no es baladí, no es poco", sino que de hecho es la tercera comunidad que más recibe, solo superada por Canarias y Baleares, que tienen los cables submarinos que son recursos "caros". La provincia solo recibirá 17 millones, siendo la provincia andaluza que queda más abajo, unas cifras muy alejadas de las solicitadas en un principio, que ascendían a 106 millones de los 716 para la comunidad autónoma.

En su turno, Lorite ha hablado de una "gravísima pérdida de oportunidad para la provincia de Córdoba en lo referente a su desarrollo económico y su industrialización" e incluso ha hablado de "castigo" por parte del Gobierno. El diputado del PP ha defendido que la propuesta planteada por la Junta convertiría a Córdoba en un centro de la red de transportes de energía y ha opinado que la provincia "no puede esperar a 2026".

Hay que tener en cuenta que el nuevo Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica (la llamada planificación energética) con el horizonte en 2026, aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros el pasado 22 de marzo, dejará al norte de Córdoba sin la red de infraestructuras que la Junta y la Agencia Andaluza de la Energía solicitaron para que la provincia exportara sus renovables a Extremadura y Castilla-La Mancha. Todas las alegaciones presentadas durante un año fueron desestimadas.

El proyecto de la Y permitiría la interconexión con Badajoz y Ciudad Real desde el norte de Córdoba para evacuar la energía generada al resto de España, además de ofrecer una salida a la exportación a toda la generación concentrada en la zona de Cádiz y Sevilla, que pasaría igualmente por Córdoba.