Fuente Tójar recupera "poco a poco" el servicio de agua tras tres días de corte en el suministro

La alcaldesa de Fuente Tójar, Marifé Muñoz (PSOE), ha informado de que está previsto que desde la tarde de este miércoles se comience a restablecer "poco a poco" el servicio de abastecimiento de agua potable en el municipio, que lleva sin ella desde el pasado domingo, cuando se produjo el corte de suministro.

Así lo ha indicado la alcaldesa de la localidad y ha agregado que, "inicialmente, se dará suministro entre las 18:00 y las 23:00", mientras que "durante toda la noche seguiremos aportando agua a los depósitos municipales con cisternas, como se lleva haciendo desde el pasado lunes", con el objetivo de aumentar el volumen de agua.

En cualquier caso, la regidora ha señalado que la previsión es, a partir de las 08:00 de este jueves, "restablecer el servicio de forma que, si el volumen de agua en los depósitos es suficiente para que haya buena presión, se mantendrá ya durante todo el día".

En este contexto, Muñoz ha pedido que "se utilice el agua únicamente para lo más imprescindible" y que "no se llenen envases en previsión de que pueda volver a haber problemas de abastecimiento" ya que, si eso sucediese, "desde el Ayuntamiento volveríamos a suministrar agua".

"Poco a poco vamos viendo la luz al final del túnel, aunque no haya sido con la rapidez que nos hubiese gustado", ha comentado Marifé Muñoz, quien ha subrayado que "debido al grave problema sufrido no nos queda otra que tener mucha precaución, de ahí que durante la noche se mantenga el agua cortada para que los depósitos municipales sigan almacenando el mayor número de litros posible y que durante el día no tengamos ningún tipo de corte".

Para finalizar, ha agradecido el "gran trabajo" de operarios y técnicos durante "incontables horas al día buscando la mejor solución posible", así como la "paciencia y comprensión" de los vecinos de la localidad, a los que ha vuelto a pedir, una vez más, un "consumo responsable".

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Fuente Tójar, Víctor Bermúdez, ha criticado que "no se haya comprobado la situación de los depósitos municipales hasta que se han quedado sin agua y, todo ello, sin avisar a los tojeños del inminente corte de agua". "Esta situación se podría haber evitado y, por desgracia, ahora, en pleno verano y con unas temperaturas altísimas, los vecinos de Fuente Tójar estamos sin agua", ha apostillado.