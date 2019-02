La First Lego League enfrenta el domingo a 12 equipos en el palacio de la Merced

Los equipos presentarán sus propuestas de solución y, tras la valoración del jurado, se seleccionará al equipo ganador que participará en la gran final First lego League España, que tendrá lugar los días 23 y 24 de marzo en Tenerife , ha apuntado Carrillo.

El palacio de la Merced acogerá el próximo domingo, 3 de marzo , la VIII edición del torneo clasificatorio First Lego League Córdoba , un programa de fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas que cuenta con el respaldo del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación (Iprodeco) y que reunirá a más de un centenar de participantes.

¿Qué es la First Lego League?

First Lego League es un programa internacional que fomenta las vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes a través de la resolución de problemas del mundo actual, tales como el reciclaje, la educación o las energías renovables. El programa contempla tres áreas de trabajo: el diseño y programación de un robot, el desarrollo de un proyecto científico que de solución al problema y la demostración de unos valores de equipo. Desde 2006 este programa lo impulsa en España la Fundación Scientia. Además, First Lego League cuenta con la colaboración del 20% del sistema universitario, de los parques tecnológicos y de las entidades de promoción de la innovación, los socios First Lego, entre los que está la Diputación de Córdoba a través de Iprodeco.