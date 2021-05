El LV Festival de Cante Grande Fosforito de Puente Genil reunirá a Julián Estrada, María Terremoto o Israel Fernández

La concejala de Cultura y Promoción del Flamenco, Eva Torres (PSOE), ha dado a conocer el pliego de condiciones para la licitación de los artistas que actuarán en el LV Festival de Cante Grande Fosforito que se celebrará en la noche del próximo 14 de agosto en Puente Genil.

Torres ha explicado que el festival volverá a estar adaptado a la situación de pandemia actual, por lo que inicialmente la previsión es hacerlo con un aforo de público limitado a 500 espectadores, si bien la concejala ha señalado que irán "ajustando a la evolución de la pandemia y las indicaciones de las autoridades sanitarias".

El cartel propuesto es el formado por Julián Estrada, María Terremoto, Ezequiel Benítez, Israel Fernández y Laura Vital, estando al baile Pastora Galván. "Los criterios para la determinación de este plantel artístico están basados en las reuniones mantenidas con los representantes de las peñas flamencas, el hecho de no haber venido antes al festival, con la excepción de Julián Estrada, y también con la idea de hacer un cartel que incluyese equidad entre mujeres y hombres", ha dicho la edil, quien también ha valorado el impecable curriculum de algunos de estos artistas que pasan por ser el presente y el futuro del flamenco.

“Del mismo modo, buscamos atraer a un público joven”, ha precisado la concejala, quien también ha apuntado que la cantidad que sale a licitación es de 31.200 euros.

La concejala de Cultura también se ha referido a la ausencia en el cartel de Antonio Haya “El Jaro”, ganador del Membrillo de Oro 2019 y a quien le hubiese correspondido actuar el año pasado, aunque por las circunstancias en que se desarrolló el evento, no se contó con él. Torres ha aclarado que la postura del cantaor era actuar previo pago de su caché, "algo que no se contemplaba en las bases del certamen, donde se especificaba que además del premio en metálico, que ya se le abonó, también se incluía la posibilidad de actuar, pero no otorgándole unas condiciones extraordinarias o distintas a las de otros ganadores del concurso", tal y como ha indicado la concejala.

“Desde los servicios jurídicos del Ayuntamiento se le comunicó esto por escrito y al no haber respondido dentro de los plazos establecidos, se entiende que ha renunciado a su derecho a participar”, ha explicado.

La edición de este año del Festival de Cante Grande “Fosforito” se dedicará al veterano cantaor local Francisco Baena Diéguez “Frasquito”, una persona muy querida en el municipio y que da nombre a una de las peñas flamencas de la localidad.