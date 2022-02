Desvelado el misterio de este retrato del Palacio Ducal de Fernán Núñez: no era Santa Escolástica

En Fernán Núñez, poco a poco, se van conociendo los entresijos del fabuloso Palacio Ducal, inmerso en un intenso proceso de rejuvenecimiento. Y este lifting también está favoreciendo a la colección pictórica de la casa, de manera que los rostros de los retratos vuelven a brillar como si se les hubiera aplicado una crema milagrosa. El último en recuperar la juventud como si se tratase de Dorian Gray ha sido el retrato de Santa Escolástica, que ha sido presentado en la tarde de este martes en la capilla homónima con sorpresa, pues la santa ha dejado de serlo.

"Ya no es santa Escolástica", ha dicho con algo de sorna el restaurador Miguel Ángel Borrego, responsable del rejuvenecimiento de varios siglos aplicado a la pintura. Vista de cerca, tras una limpieza en profundidad, había algo que llamaba la atención, pues iconográficamente "no encajaba" con los atributos de la santidad y con el hecho de que no presentaba rasgos idealizados e, incluso, el rostro mostraba las señales de la edad, como ha explicado antes de desvelar el misterio el concejal de Cultura, Ángel Marín.

La enigmática figura femenina del retrato ha sido identificada al fin con doña Inés Gutiérrez de los Ríos, una de las cuatro hermanas del III Conde de Fernán Núñez, quien fuera abadesa del convento de la Concepción en Córdoba capital como desvela el báculo que porta en una mano.

El retrato habría sido pintado entre los años 1717 y 1721. El lienzo mide 128 por 101 centímetros y, antes de entrar al taller, se encontraba en un estado preliminar "deplorable", como ha definido el restaurador, quien ha asumido que se temió que pudiera "desaparecer" pues faltaba parte del soporte de la parte inferior.

Así, ha requerido una intervención "en profundidad", eso sí, con "procedimientos reversibles". También presentaba desgates y rotos que hacían a la figura irreconocible, hasta el punto de confundir a la ilustre hermana de la casa con una santa envejecida. El Ayuntamiento ha invertido 5.284 euros en la restauración, que se ha prolongado durante cuatro meses debido a lo complejo de la tarea.

La colección del Palacio Ducal está integrada por 28 obras de arte; 27 formaban ya parte de los fondos de la casa y el Ayuntamiento adquirió recientemente el retrato del V Conde de Fernán Núñez. Se han restaurado 20 cuadros, 11 con fondos propios municipales y los otros con la colaboración de varias instituciones. Los que quedan pendientes, se recuperarán en los próximos meses. El concejal de Cultura ha avanzado que el próximo mes de marzo se organizarán visitas guiadas a la pinacoteca para conocer estos fondos que ilustran el pasado más brillante de la localidad. Habrá la oportunidad de encontrarse cara a cara con la renacida doña Inés.