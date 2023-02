La Feria de Teatro de Palma del Río obligará a suscribir un código anti acoso sexual a todas las compañías

El certamen Palma Feria de Artes Escénicas de Andalucía, que se celebra en Palma del Río, exigirá a todos los agentes que participen en su cuadragésima edición suscribir un código de buenas prácticas para convertir esta convocatoria en un espacio libre de discriminación por razón de sexo y en un entorno laboral saludable y respetuoso hacia la ley y los derechos de las personas.

El director de la feria, Ramón López, ha señalado este lunes que se trata de una iniciativa pionera que comenzó a trabajarse en el marco del Foro de Artes Escénicas, en el ámbito de la anterior edición, que se dedicó a esta cuestión, con la presencia de especialistas en esta materia.

La organización exigirá a todas las compañías que aspiren a estar en la feria de Palma del Río suscribir el código, aunque finalmente no sean seleccionadas.

López ha dicho que el tema de acoso sexual había sido abordado en el cine, con movimientos como el me too, pero no en el campo de las artes escénicas, por lo que se decidió dedicar a este tema el Foro de Artes Escénicas de la edición del feria del pasado año.

El código, que no existe en ninguna feria integrada en la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado (COFAE) y que será presentado en su próxima asamblea, que se celebra a final de mes en Gijón (Asturias), vela por el estricto cumplimiento del respecto a la ley y los derechos de las personas, en especial en lo relacionado con el respeto a la dignidad y la libertad de las personas, y la igualdad de trato entre mujeres y hombres.

Asimismo, los participantes y asistentes invitados a Feria de Palma en el futuro están obligados a adquirir los compromisos derivados del código y cualquier comportamiento o conducta que lo infrinja conllevará la exclusión o la suspensión de la participación en cualquier actividad relacionada con la convocatoria.

Entre los aspectos que regula el código figura el casting, que no podrá hacerse en domicilios particulares ni demandarse que conlleve el desnudo del actor o actriz aspirante al papel propuesto.

También vela por el desarrollo de los ensayos y las escenas y se trata de un documento abierto a mejoras y ampliaciones, ha precisado Ramón López, por lo que además de exponerlo en el seno de la Cofae ha sido remitido a la Academia Andaluza de Artes Escénicas.

Tiene una parte general y otra específica a las situaciones que se puedan dar en el ámbito de las artes escénicas.

La aplicación del código será compatible con la adopción de acciones judiciales en caso de que las acciones se incardinen en delitos previstos en la legislación vigente.

Palma Feria de Artes Escénicas de Andalucía, que se celebrará en Palma del Río en la primera semana de julio de 2023, ha abierto hasta el 28 de febrero el plazo de presentación de propuestas para su 40 edición con el propósito de renovar su compromiso como referente de las artes escénicas de Andalucía.