Puente Genil tiende la mano al movimiento feminista local para instalar puntos violeta en la Feria Real

El Ayuntamiento de Puente Genil está dispuesto a colaborar con el Movimiento Feminista de la localidad para la instalación de puntos violeta en la Feria Real. Así lo ha reconocido el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco (PP), quien ha indicado que, por ahora, este es un tema que no se ha cerrado dado que, desde la entidad, no disponen de voluntarias suficientes para ello.

“La información que me trasladan tanto la concejala de Igualdad como el concejal de Festejos, es que ellas mismas no tenían voluntarias suficientes para establecer este punto violeta, por lo tanto, no es que el equipo de gobierno no quiera instalarlos, ni mucho menos”, ha reconocido el primer edil de Puente Genil.

Velasco ha insistido en el hecho de que desde el gobierno municipal “estamos abiertos a que lo instalen como en años anteriores, pero parece que no tienen personal suficiente para cubrir este asunto”.

“Ayer -por este pasado martes- se celebró una reunión en la que se abordaron determinadas cuestiones que tienen que ver con la violencia de género con todas las casetas que participan en la feria”, ha detallado.

Todas las casetas, ha continuado, “se han comprometido a tener una serie de cartelería y pautas a seguir en el funcionamiento normal de las mismas, con lo cual hay un compromiso indudable e incuestionable del equipo de gobierno con este tema de la violencia de género, y mantener abiertas las posibilidades de esta asociación que, en este caso, no tiene personal para cubrir los puntos violetas, pero estamos abiertos a que lo hiciera”.

El primer edil ha reiterado que “estamos a su disposición por si quieren retomar este asunto, pero claro, si ellas mismas no lo pueden cubrir, es un problema ajeno a nosotros”.