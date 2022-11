Feria de los Municipios de Córdoba: El éxito del serranito de El Carpio está en la salsa

La palabra serranito no está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua de España (RAE). Salvo azulejos de tabernas que se arroguen la potestad de la receta única, no existe una definición académica que regule los límites de lo que debe ser, o no, un auténtico serranito. ¿Con Pimiento o sin pimiento? ¿Tomate, queso, tortilla? ¿Ali oli? ¿Mojopicón? "En la mezcla está el demonio", aseguraban Los Compadres -Rafi y Fali- en su serie de ficción El Mundo es Nuestro.

A este intenso debate, no menor que algunos que se se suma la localidad cordobesa de El Carpio, que presenta sus credenciales con la particular Feria del Serranito. Dos vecinas del municipio han preparado este viernes 600 raciones de serranito en el Patio Blanco del Palacio de la Merced con motivo de la Feria de los Municipios que se está celebrando en la sede de la Diputación de Córdoba hasta este domingo 13 de noviembre.

En el momento que estalla el olor del lomo sobre la plancha, la Feria del Serranito acapara toda la atención. Se extiende por el patio y fuera de él, formando largas colas de adeptos que acuden a los cantos de sirena.

Detrás de la barra, María va cortando panes a marchas forzadas sin perder la atención del periodista ni el ojo del cuchillo. Ella es una de las que poseen la receta del famoso serranito que se hace en El Carpio. A la vista, composición sencilla: lomo, jamón y salsa. "El pimiento es una excepción para el que lo pida", señala.

Hay que adentrarse con profundidad en la salsa para ir descubriendo su particularidad. Son cinco ingredientes: Ajo, aceite, perejil, vino y, como toque maestro, un caldo concentrado de carne de buey, de la marca Bovril. "Cuanto mejor vino le eches mejor te saldrá la salsa", resuelve María.

La elaboración de la salsa también es muy sencilla. Se bate un poco el ajo y después se remueve todo junto con una cuchara mismo. La textura final y el color final, parecido a un ali oli, se consigue tras la mezcla del aceite, el vino y el bovril, "que es más bien espeso", explica esta vecina carpeña.

De la cola salen armados con su serranito un grupo de estudiantes de la provincia que han estado de excursión en la Feria de los Municipios. La valoración es positiva, aunque reconocen que de primeras, como aparecía en la programación, se trataba de una "degustación más pija".

Al fin y al cabo, y parafraseando de nuevo a Los Compadres, "el serranito es a la vida, lo que a la sociedad la clase media, que tiene todo para saciarte, pero ningún lujo".

Naranjas de Palma del Río y graffitis sobre una bota de vino

Compartiendo espacio con la Feria del Serranito organizada por el Ayuntamiento de El Carpio, el Patio Blanco del Palacio de La Merced ha reunido, desde las 12:00 de la mañana, a centenares de alumnos de Primaria de diferentes colegios de la capital para hacer zumo exprimido con naranjas de Palma del Río. Contando los dos días de esta feria, esta actividad ha aglutinado a más de 150 niños gastando alrededor de 150 kilos de naranja.

Antes del mediodía se inauguraba la actividad en este patio la pintura de un graffiti sobre una bota de vino reutilizada a manos de Guillermo José Herrera Ortiz, que ha optado por unos racimos de uva sobre la madera del barril para representar la fiesta de La Paxera de Montemayor. Hacer realismo en superficies así es complicado, ya que, al ser curvo, las dimensiones se deforman y se produce una pequeña anamorfosis", ha explicado. "Cada vez se está integrando un poco más el arte urbano en este tipo de cosas", ha añadido.