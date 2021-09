La Feria del Jamón Villanueva de Córdoba busca dar “oxígeno” al sector del ibérico

La cita anual con el jamón de bellota 100% ibérico en Villanueva de Córdoba está cada vez más cerca. La muestra se celebrará este año los días 8 y 9 de octubre con el objetivo de "dar oxígeno al sector", según ha explicado a el Día el presidente de la Denominación de Origen Los Pedroches, Antonio Jesús Torralbo, quien reconoce que a falta de apenas dos semanas para que tenga lugar la muestra "aún faltan flecos".

Al igual que en la pasada edición, en la que la feria se tuvo que reinventar por la pandemia de coronavirus y se celebró sin público, para la de este año "buscamos un punto intermedio". Entre las ideas que manejan está la puesta en marcha de un "túnel del jamón". Se trata de una localización para la degustación de este producto de excelsa calidad pero solo para profesionales y tras el concurso del jamón. En definitiva, "se trata de un modelo híbrido para dar oxígeno y que se vea al sector", ha insistido. Es más, ha reconocido que a pesar de que las restricciones desaparezcan antes de que se celebre la feria no se podría organizar de nuevo la cita como en ediciones anteriores por falta de tiempo.

No en vano, en los carteles promocionales de este evento se deja bien claro que "dadas las circunstancias especiales que en estos momentos nos ocasiona la pandemia del covid-19, en la edición correspondiente a este año solamente se celebrarán actividades sin público".

Por ello, los concursos al Mejor Jamón de Bellota 100% ibérico, Concurso Nacional de Cortadores de Jamón y Concurso Comarcal de Cortadores de Jamón, se retransmitirán en streaming los días 8 y 9 de octubre, a partir de las 11:00, a través del canal de Youtube del Ayuntamiento, y de la página de Facebook de la Feria del Jamón.

No obstante, no todo está perdido y habrá oportunidad de degustar jamón en la localidad jarota, aunque de manera evidente no se espera la llegada de miles de personas al municipio para disfrutar del mejor jamón ibérico como antes de la pandemia. Y es que el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba ha remitido una carta en la que expone que "los establecimientos agroalimentarios adheridos al marco regulador de Los Pedroches pueden participar en el evento".

Para ello, continúa el texto, "se ofrece la posibilidad de montar un pequeño stand en los restaurantes de la localidad que se acojan a esta propuesta, donde promocionar su empresa y ofertar el jamón de bellota 100% ibérico de Los Pedroches". Así las cosas, el Consistorio estaría dispuesto a ofrecer "una pequeña carpa-jaima a cada empresa que se colocaría en las inmediaciones del restaurante".

Torralbo ha insistido en la necesidad de dar "oxígeno" al sector, si bien, ha reconocido que el año pasado "apenas tuvimos un decrecimiento del 6% en la certificación de productos”. Con la pandemia alcanzando entonces récords de contagios, desde el marco regulador se hizo “un esfuerzo enorme y las industrias se reinventaron con la distribución", ha recordado.

El máximo responsable de la Denominación de Origen Los Pedroches ha señalado que una de las claves ha sido la exportación "y el posicionamiento en países de la Unión Europea, Reino Unido y también en Estados Unidos y Asia". Y es que, ha admitido, "el virus nos ha obligado a rentabilizar el trabajo para rentabilizar las producciones".

Aunque depende de cada industria, Torralbo ha hecho alusión al precio de los productos ibéricos. En el caso del jamón, ha anotado que "en algunos casos se ha mantenido y hay quien también ha bajado el precio para limpiar la bodega". No obstante, ha subrayado que el coste de una pieza de siete kilos de jamón 100% ibérico está entre los 350 y los 400 euros en España, aunque ese precio se eleva por encima de los 600 fuera de nuestras fronteras. A su juicio, "lo importante no es el precio, sino el precio que se está dispuesto a pagar por una pieza".

Como previsiones y ante la reactivación de la economía, el presidente del marco regulador pedrocheño ha anotado que el sector de la restauración representa el 60% de sus ventas y ha añadido que, además, "el gran consumo ha tenido respuesta adecuada".

Con todo ello, la Feria del Jamón de bellota 100% ibérico de Villanueva de Córdoba se celebrará en apenas dos semanas para volver a mostrar la calidad de un producto gastronómico único para el paladar.