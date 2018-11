Expertos instan a avanzar en la detección temprana del autismo

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) ha sido el eje principal sobre el que se han centrado las XXI Jornadas de Atención a la Diversidad de la Asociación de Padres y Amigos de Niños con Necesidades Especiales para su Desarrollo e Integración Social (Apannedis), que ha contado con 150 inscritos. Para ello, el Centro Municipal de Congresos ha albergado diferentes ponencias y sesiones prácticas, donde profesionales y familiares han dado a conocer sus experiencias.

Un espacio que "es como un paraguas en el que caben personas que tienen una gravedad mayor o menor en ámbitos que tienen que ver con la interacción y la relación social, la comunicación social y la actividad imaginativa y un repertorio restringido de intereses", según definió el psicólogo y experto en esta materia, Juan Martos, que ofreció una ponencia sobre educación y tratamientos en este tipo de trastorno.

Sobre las terapias y el diagnostico del TEA, el también director del centro Deletrea de Madrid incidió en que "la mejor herramienta que tenemos es una detección temprana". Aunque se realizan estudios prospectivos en los que se siguen casos de alto riesgo -los nacidos en el seno de familias que ya tienen miembros con autismo-, "la intervención en momentos tempranos críticos del desarrollo es fundamental y puede cambiar claramente el pronóstico y la evolución de esos niños", subrayó. Hoy en día, continuó, "es raro que un niño pequeñito con autismo no acceda en mayor o menor medida al lenguaje, cuando esto no ocurría hace treinta años". También reconoció que "España es un país relativamente puntero en este campo comparado con otros países de Europa" y destacó cómo a la hora de lograr avances "las asociaciones de padres han cumplido un papel importante para que se creen servicios como el de Apannedis". Martos también aludió al desarrollo de prácticas inclusivas donde los niños "tienen que estar en una modalidad educativa desde la óptica de la inclusión educativa, lo que cambia el paradigma que teníamos anteriormente".

Sobre los criterios del diagnosticó, el psicólogo mencionó su influencia dado que "si son más estrictos puede bajar un poquito la incidencia", como ocurre con el denominado DM5, un manual de trastornos mentales de la Asociación de Psiquiatría Americana que se está aplicando por los facultativos. No obstante, advierte de que hay que "tener un poquito de precaución con algunos de esos factores que no tienen ninguna base científica" ya que, según el facultativo, no existe relación alguna entre autismo y la vacuna triple vírica. Tampoco, continuó, "se ha producido una evidencia científica suficientemente contrastada para que haya una intoxicación de metales que pueda dar causa al autismo".

En relación al contacto con las familias y la manera de informarles sobre este trastorno, Martos apostó por "ser objetivo y dar una información objetiva basada en datos que proceden de la investigación y también ser muy alentador porque conocemos programas que son muy alentadores".

Las jornadas comenzaron el pasado viernes con el acto oficial de inauguración y la posterior intervención de Anabel Cornago, madre de un niño con autismo autora de libros sobre este trastorno y redactora del blog El sonido de la hierva al crecer. Al hablar de su hijo Erik señaló el orgullo que siente por él y aseguró que "vivimos el autismo con naturalidad". Durante su exposición, detalló diferentes pautas como la atención básica y compartida donde se encuentran elementos como canciones, juegos, familiarizar con los sonidos, lenguaje o imitación. En cuanto a las emociones, tildó de "mito que más daño a hecho" la idea de que personas autistas no tienen emociones.