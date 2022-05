Espadas avisa de que "el voto de la moderación no es el PP", porque "acabará en el bolso de Olona"

El candidato del PSOE de Andalucía a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha subrayado este lunes que "los votos al PP no son el voto útil que pretende vender" el candidato a la reelección como presidente, Juanma Moreno, de modo que ha avisado que "no es el voto a la moderación, sino sencillamente un voto que acabará en el bolso de Olona", en referencia a la candidata de Vox a la Presidencia.

En una atención a los medios antes de un paseo por el centro de Priego de Córdoba, junto a representantes del PSOE, Espadas ha manifestado que Juanma Moreno "parece mentira que es una persona que presume de moderado", pero "en este caso se ha puesto nervioso a las primeras de cambio casi en esta precampaña", tras pedir el voto de socialistas.

Ante ello, ha aclarado que "los andaluces, y desde luego los socialistas, no somos tontos y sabemos perfectamente lo que queremos". "No queremos que nuestra sanidad vaya hacia atrás, como ha ocurrido en estos tres años y medio, ni que la educación pública se abandone, como está sucediendo en muchos pueblos de Andalucía, ni queremos pasos atrás en la igualdad entre mujeres y hombres", ha reivindicado Espadas.

Así, "como sabemos lo que no queremos, sabemos lo que votaremos", ha aseverado el candidato del PSOE, quien le ha pedido al candidato del PP "respeto por el voto de aquellos que quieren progresar y no retroceder", así como que "no debe confundir y engañar a los andaluces".

Y es que "sabemos perfectamente que quien abrió la puerta a la ultraderecha en Andalucía y, por tanto, en España, fue el PP y él, que personalmente aceptó ser presidente con el voto de la ultraderecha", ha advertido el socialista, quien ha remarcado que "votarle a usted para que luego sea presidente con el apoyo de la ultraderecha gobernando en este caso Andalucía, va a ser que no, señor Moreno Bonilla".

Frente a eso, ha destacado que "queremos progresar, avanzar y apoyar a una fuerza política, el PSOE, que tiene 143 años de historia, que ha gobernado Andalucía durante 37 años, que tiene las ideas muy claras y un proyecto renovado y que al final lo que quiere sencillamente es lo mejor para la región".

En este sentido, ha animado a "ejercer el derecho al voto justamente para elegir entre avance o retroceso, entre un proyecto de progreso o el retraso y la involución que plantean la coalición de las derechas que se presenta a las próximas elecciones". "Al final, un voto al PP será un voto a la coalición de las derechas de Andalucía, que no es otra que la que prepara el PP con Vox", ha apostillado.

Pide ir a votar el 19-J

Entretanto, el candidato del PSOE ha defendido que se presentan a las elecciones autonómicas "para volver a tener la responsabilidad, el honor y el orgullo de la confianza de los andaluces", todo ello "en un momento trascendental" que vive el país y la comunidad, en el que se tiene "la oportunidad de seguir transformando, pero de una manera mucho más acelerada, con una fuerte financiación y fondos europeos, que si se saben gestionar bien, con buenos proyectos, pueden convertir a tierras como ésta en tierra de modernidad, que sean capaces de generar nuevos empleos, nuevas oportunidades para los jóvenes e igualdad de oportunidades".

Además, ha apuntado a "los retos de la digitalización, los que ofrecen la modernización tecnológica del territorio y la apuesta por las energías renovables, aquellos elementos para los que no sólo hay proyecto, inversión pública y capacidad de financiación, sino que hay empleos de más calidad, mejor calidad en los servicios públicos que se presten y, por tanto, razones para que la gente viva donde quiera vivir", teniendo "oportunidades de desarrollar su actividad".

Al respecto, ha dicho que él conoce "bien la potencialidad, el patrimonio, la riqueza y la cultura que tiene esta tierra", de manera que ha expresado que "en unas elecciones autonómicas lo primero es ser capaz de transmitir confianza e ilusión", a la vez que ha defendido que "si votamos los andaluces, ganamos, porque gana la democracia", precisando que "sin participación no hay una democracia plena".

De este modo, ha transmitido que "los andaluces no pueden quedarse en su casa ese día y tienen que decidir entre progreso o retroceso, si quieren ser capaces de mejorar su sanidad, y la provincia de Córdoba es un buen ejemplo de ello", de modo que ha abogado por "una sanidad pública fuerte, no una sanidad pública en la que llames para pedir una cita al médico de familia y en algunos casos incluso se tarde 15 días en que te atiendan".

Así, ha insistido en que "los cordobeses deben ir a votar el 19 de junio, porque queremos que la igualdad sea una línea de trabajo permanente, por ejemplo, entre mujeres y hombres". Y es que, "no estamos dispuestos a retroceder o a que las conquistas en las que se han basado estos años de gobierno en Andalucía alguien considere que son un chiringuito prescindible, como decía la ultraderecha el otro día", ha avisado.

También, ha comentado que quieren "una Andalucía en la que la educación pública y la formación profesional sean elementos clave para que los jóvenes tengan oportunidades", de manera que no quiere "una Andalucía que reduce líneas educativas porque cuando hay menos natalidad se ahorra ese dinero", subrayando que "es el ascensor social por el que cualquier joven puede permanecer en su tierra".